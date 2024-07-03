Наша страна не раз доказывала свою состоятельность – какие спортивные соревнования готова принять Беларусь?

Юрий Царев, ведущий: Вы, как никто другой, знаете, что происходит на спортивных площадках нашей страны. Скажите, какой у нас спортивный потенциал, все ли находится на высочайшем уровне или все-таки есть что еще таким критическим взглядом окинуть?

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Наша страна уже давно и не раз доказывала свою состоятельность в проведении крупных спортивных мероприятий – это различные чемпионаты мира и Европы, II Европейские игры и Игры стран СНГ. Многие люди после проведения этих соревнований часто высказывались о том, что наша гостиничная, транспортная и спортивная инфраструктура находятся действительно на высоком уровне. Люди, которые организовывают эти мероприятия, – настоящие профессионалы.