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Наша страна не раз доказывала свою состоятельность – какие спортивные соревнования готова принять Беларусь?

03 июля 2024 18:12
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Юрий Царев, ведущий:
Вы, как никто другой, знаете, что происходит на спортивных площадках нашей страны. Скажите, какой у нас спортивный потенциал, все ли находится на высочайшем уровне или все-таки есть что еще таким критическим взглядом окинуть?

Наша страна не раз доказывала свою состоятельность – какие спортивные соревнования готова принять Беларусь?-1

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Наша страна уже давно и не раз доказывала свою состоятельность в проведении крупных спортивных мероприятий – это различные чемпионаты мира и Европы, II Европейские игры и Игры стран СНГ. Многие люди после проведения этих соревнований часто высказывались о том, что наша гостиничная, транспортная и спортивная инфраструктура находятся действительно на высоком уровне. Люди, которые организовывают эти мероприятия, – настоящие профессионалы.

Подробнее в видео.

# Государственная политика в области спорта # общество # Юрий Царёв # Дмитрий Басков

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