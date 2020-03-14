Госпогранкомитет Беларуси прокомментировал закрытие из-за коронавируса границ соседних государств

В мире сейчас более 130 тысяч случаев заражения. Это заставило многие страны закрывать свои границы, школы, университеты и отменять большие мероприятия. На такой шаг пошли и сопредельные с нашей страной государства – Украина и Польша.

Новости Беларуси. Европа – новый эпицентр коронавируса. Об этом 14 марта заявил глава Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальная Варшава вводит ограничения уже 15 марта (сроком на 10 дней с возможностью продления). Прекращается международное авиа- и железнодорожное сообщение. Украина запретит въезд на две недели, начиная с понедельника. Подробным комментарием о сложившейся ситуации на пунктах пропуска поделился Госпокранкомитет Беларуси.

Юрий Куприянов, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

В Украине и в Польше введены дополнительные ограничения, в том числе запрет на въезд иностранцев, направленный на предотвращение распространения коронавируса.

Так, с 16 марта с 00:00 по киевскому времени две недели не будет осуществляться пропуск на въезд через государственную границу Украины иностранцев и лиц без гражданства, в том числе в рамках транзитного проезда.

С 00:00 15 марта по польскому времени будут закрыты для пропуска иностранных граждан границы Польши на 10 дней с возможностью продления срока.