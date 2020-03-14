Медики рассказали, какие последствия могут быть у переболевших коронавирусом людей

Люди, которые перенесли Covid-19, страдают от снижения функций лёгких на 20-30%. Бывшие пациенты начали испытывать одышку при быстрой ходьбе.

Как сообщает South China Morning Post, о результатах наблюдения за первой группой выписанных пациентов рассказал глава центра инфекционных заболеваний больницы Принцессы Маргарет Оуэн Цзэн.

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Из примерно 12 наблюдаемых 2-3 человека заметили, что не могут делать то, с чем справлялись ранее. У девяти пациентов обнаружены признаки повреждения лёгких. Будут проведены дополнительные тесты, которые помогут узнать, в каком состоянии находятся лёгкие этих людей. Сейчас пациентам назначена физиотерапия.

Напомним, на данный момент в Гонконге подтверждён 131 случай заболевания Covid-19. Три человека погибли, 74 пациента вылечились.

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