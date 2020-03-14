«Тады вялікая каштоўнасць». Что успел взять сын Якуба Коласа перед началом бомбёжки Минска

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

Михась Мицкевич, сын Якуба Коласа : Яшчэ заставаўся парсючок у хлеўчыку, так бацька пайшоў і адкрыў дзверы, выпусціў яго, каб ён бег. Што будзе, то будзе.

Я паспеў узяць, што ў мяне было, гэты фотаапарат «Нікан» (тады ў вялікай каштоўнасці, ён і зараз, гэта ж выпуска дзесьці 1935 года) і стрэльбы.

Все вещи, которые он успел с собой взять, – теперь в музее поэта. Здесь же и фотография дома, в котором семья застала войну.

Михась Мицкевич:

За домам парк Горкага быў. На тым боку дома быў паграбок, там мы і хаваліся.