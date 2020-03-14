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«Не всегда читает документы, которые предоставляет продавец либо исполнитель». 4 самые частые ошибки потребителя

14 марта 2020 16:59
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Какие ошибки допускают потребители, рассказали в программе «Большой город».

Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты потребителей»:
Потребитель совершает, действительно, очень много ошибок на стадии, во-первых, выбора товара, на стадии принятия товара, на стадии заключения договоров. Мы сталкиваемся с проблемой, что потребитель не всегда читает те документы, которые предоставляет продавец либо исполнитель.

Например, при заключении договора не каждый обращает внимание, какие сроки поставки данного товара, либо сроки оказания услуг, а верят исполнителю либо продавцу на слово. В любом случае, все сроки должны быть прописаны обязательно в договорах.

Не всегда правильно указывается оплата товара. Большинство случаев зафиксировано, что потребителю не выдаются кассовые чеки. То есть человек деньги оплатил, ему показали, что в договоре прописано, что вроде как он что-то там должен был оплатить, и он прочитал, что он уже оплатил.

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«Не всегда читает документы, которые предоставляет продавец либо исполнитель». 4 самые частые ошибки потребителя-1

Илона Волынец, ведущая СТВ:
Бывает же, что в договоре прописывают сумму, которую потребитель оплатил. Потом, допустим, продавец ставит свою подпись. Якобы, всё – договорились. То есть в этом нет никакой юридической силы, получается?

Дарина Гулюта:
В договоре, как правило, указано, что потребитель обязан доплатить в такие-то сроки. Но нигде нет документа, подтверждающего, что он это сделал. И подпись продавца – ещё неизвестно, продавец уполномочен, что это за лицо заключает с ним договор, есть ли у него доверенность, уполномочило ли его юрлицо на принятие денежных средств. Как только юрлицо принимает денежные средства, у потребителя должен быть обязательно кассовый чек.

Также эксперт рассказала:

– где найти «чёрный» список продавцов

– в каких случаях хранить коробки от товаров

– как правильно принимать товар у курьера

– где можно составить претензию онлайн

– что надо добавить в закон о защите прав потребителей

Смотрите 15 марта в 10.15 на СТВ.

# Защита прав потребителей # общество # Дарина Гулюта

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