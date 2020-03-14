«Не всегда читает документы, которые предоставляет продавец либо исполнитель». 4 самые частые ошибки потребителя

Какие ошибки допускают потребители, рассказали в программе «Большой город».

Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты потребителей»:

Потребитель совершает, действительно, очень много ошибок на стадии, во-первых, выбора товара, на стадии принятия товара, на стадии заключения договоров. Мы сталкиваемся с проблемой, что потребитель не всегда читает те документы, которые предоставляет продавец либо исполнитель.

Например, при заключении договора не каждый обращает внимание, какие сроки поставки данного товара, либо сроки оказания услуг, а верят исполнителю либо продавцу на слово. В любом случае, все сроки должны быть прописаны обязательно в договорах.

Не всегда правильно указывается оплата товара. Большинство случаев зафиксировано, что потребителю не выдаются кассовые чеки. То есть человек деньги оплатил, ему показали, что в договоре прописано, что вроде как он что-то там должен был оплатить, и он прочитал, что он уже оплатил.

«Это местная власть делает бесплатно – подаёт в суд». Покупки в Интернете – как защитить свои права?