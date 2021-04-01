​​​​​​​Госкомимущество разработало новую редакцию закона о геодезии и картографии. Что изменится?

Новости Беларуси. Госкомимущество разработало новую редакцию закона о геодезии и картографии. Об этом рассказал глава Комитета на встрече с парламентариями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Госкомимущество разработало новую редакцию закона о геодезии и картографии. Об этом рассказал глава Комитета на встрече с парламентариями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ в ближайшее время отправят в Палату представителей. Чтобы понять все нюансы и суть будущих преобразований, сенаторы предпочли встретиться с разработчиками проекта накануне и обсудить важные стороны предстоящей работы.
Сколько зарабатывают сотрудники Госкомимущества и какими проектами сейчас занимается комитет? Рассказывает Дмитрий Матусевич
Дмитрий Матусевич, председатель Государственного комитета по имуществу:
Сформировать в рамках нашего закона правовую основу для того, чтобы объединить все земельные, строительные и другие пространственные ресурсы. Это очень важно. То есть не переделывать каждый раз базы данных, а просто сделать такой хаб, что ли, который бы собирал в нужный, необходимый для конкретного специфического пользователя все эти данные. Что-то из нашей системы может быть выкачано, что-то из системы Минстройархитектуры, что-то из Минлесхоза – у каждого такой набор будет свой. Мы пригласили сюда сенаторов для того, чтобы ознакомить их с возможностями системы Госкомимущества, в том числе и по работе с ветхим жильем, чтобы они в своих регионах, в своих организациях дальше эти идеи развивали и продвигали.
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Для того чтобы депутаты и сенаторы реально понимали как это готовится, что это собой представляет. Одно дело – читать строчкой закон, а другое дело – реально посмотреть здесь. Здесь предприятия, которые увязаны в одно целое, потому что невозможно создать геопортал, геоинформационную систему. Все сферы страны занять, включая оборону и специальные мероприятия. Мы должны все подсказать, выверить, и уже тогда закон будет идти такой, как необходим в первую очередь людям и стране.
На встрече рассмотрели и другие нюансы социально-экономического развития предприятия, а также наметили возможные точки роста.