​​​​​​​Госкомимущество разработало новую редакцию закона о геодезии и картографии. Что изменится?

Дмитрий Матусевич, председатель Государственного комитета по имуществу:

Сформировать в рамках нашего закона правовую основу для того, чтобы объединить все земельные, строительные и другие пространственные ресурсы. Это очень важно. То есть не переделывать каждый раз базы данных, а просто сделать такой хаб, что ли, который бы собирал в нужный, необходимый для конкретного специфического пользователя все эти данные. Что-то из нашей системы может быть выкачано, что-то из системы Минстройархитектуры, что-то из Минлесхоза – у каждого такой набор будет свой. Мы пригласили сюда сенаторов для того, чтобы ознакомить их с возможностями системы Госкомимущества, в том числе и по работе с ветхим жильем, чтобы они в своих регионах, в своих организациях дальше эти идеи развивали и продвигали.