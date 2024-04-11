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Первый в Беларуси трактор-беспилотник испытают брестские учёные

11 апреля 2024 13:38
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Исследования для первого белорусского беспилотного трактора проведут в Бресте. Опытный образец уже доставили в технический университет. Команда лаборатории промышленной робототехники и цифрового инжиниринга приступает к разработке нового программного обеспечения, чтобы улучшить характеристики управления, повысить безопасность и настроить навигацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый в Беларуси трактор-беспилотник испытают брестские учёные-1

В новом исследовательском проекте задействуют сразу несколько рабочих групп. Одна из них займется изготовлением точной цифровой копии беспилотного трактора, своего рода виртуального полигона, для отработки технических решений. Другая группа сосредоточится на программном обеспечении. Учтут особенности работы в полях, пожелания сельхозпроизводителей. Отдельно остановятся на протоколах безопасности для беспилотника.

Первый в Беларуси трактор-беспилотник испытают брестские учёные-4

Николай Шешко, начальник научно-исследовательской части Брестского государственного технического университета:
Команда достаточно широкого спектра. Если говорить о направлениях, это от машиностроительных специальностей, заканчивая специальностями в области искусственного интеллекта. Это и более ранние курсы, и уже выпускники. Естественно, наши преподаватели, имеющие научные и практические заделы в этих направлениях.

Первый в Беларуси трактор-беспилотник испытают брестские учёные-7

Конечную цель исследования определяют как выход производителя на серийное производство беспилотной техники. Работать предстоит при поддержке конструкторского бюро тракторного завода. По предварительным расчетам ученых, на исследования потребуется около года.

# Сельское хозяйство # общество

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