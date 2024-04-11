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Беларусь – космическая держава. Вспоминаем самые яркие моменты на пути к мечте

11 апреля 2024 11:32
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Открытие новой космической эры для Беларуси, бесспорно, историческое событие. Сейчас мы говорим: да, все получилось! Этому предшествовала кропотливая подготовительная работа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь – космическая держава. Вспоминаем самые яркие моменты на пути к мечте-1

За каждым ее этапом пристально следил глава государства. С трепетом в сердце за пуском ракеты и приземлением космического экипажа Союзного государства наблюдали миллионы людей.

Еще раз вспомним самые яркие моменты. Как это было, смотрите здесь.

# Белорусские космонавты # общество

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