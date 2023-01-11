«На все обращения стараюсь очень быстро отвечать». Как работают минские депутаты?

Сегодня любой человек, который сталкивается с каким-либо вопросом, проблемой или просто хочет высказать свои пожелания по развитию города или страны, может прийти к депутату, руководителю, чиновнику любого уровня. Это абсолютная правда. Как попасть на прием и все ли обращения будут услышаны? Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Ресурсов на сегодня достаточно, куда действительно могут обращаться люди со своими проблемами? Если не говорить о прямых приемах у депутатов, то у нас есть и служба 115, которая уже проверена годами, недавно появился номер единого социального телефона, главы администраций постоянно принимают звонки, у руководителей Мингорисполкома горячие линии каждую субботу. Как человеку выбрать правильный путь, к кому им сначала обращаться, и нужно ли сразу идти к депутату, как только возникла какая-то непредвиденная ситуация?

Олег Аврутин, депутат Минского городского Совета депутатов:

Я в Партизанском районе открывал Единый день депутата. Я пришел в администрацию, людей было еще немного, и мне бросился в глаза на стенде небольшой плакат, на котором было написано: «горячая телефонная линия администрации, которая работает ежедневно с 8:00 до 17:00». Если человеку что-то срочно нужно, бежать и искать депутата у него точно нет необходимости. У него как минимум есть такая возможность. Наши люди просто иногда не понимают. Этих дверей столько открытых, что они уже не понимают, куда зайти, и им проще зайти к депутату. И дай бог! Ничего страшного здесь нет. У каждого депутата как минимум в местной администрации хорошее понимание и взаимодействие. И этот пример, что снимают трубку телефона… Зачастую приходится на приеме просто делать несколько звонков, и человек точно понимает, к кому прийти, кто эту проблему может решить. Прямая компетенция депутата: нажать на кнопку и сказать, что вопрос решен, или дать какое-то поручение – такого нет. Депутат на любую проблему должен посмотреть глазами заявителя, чтобы нормативный акт был прочитан глазами человека и с точки зрения защиты интересов гражданина. Чтобы выслушан он был не в каком-то механическом порядке, а чтобы он был выслушан по-человечески от начала и до конца. Вот это главная задача депутата. Поэтому если придут с любым вопросом, то я не начинаю прием с того, а где вы уже были. Я спрашиваю это, чтобы понимать, какой у человека уровень погружения в решение собственной проблемы. Екатерина Забенько:

Больше 100 лет Мингорсовету. Уже в марте 106 лет отметите. Подходы в работе с избирателями, естественно, изменились. Может быть, какие-то тенденции вы до сих пор используете, что проверено годами и точно работает?

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

105 лет горсовету – тоже красивая дата, прекрасная. Что осталось? Остались замечательные люди, которые с активной гражданской позицией. Мы же уже говорили, что депутаты имеют свое основное место работы, а в свободное от основной работы время решают вопросы горожан. Поэтому остались стойкие, настоящие, преданные своему городу и своей стране. За 105 лет решено множество вопросов, но хочется отметить, что один из таких серьезных вопросов – это благодарности и награждения жителей столицы за тот вклад, который они делают в развитие нашего прекрасного города. Екатерина Забенько:

Да, практически все депутаты имеют основное место работы. Часто ли обращаются по вашему роду деятельности? Надежда Владимировна – директор комбината школьного питания. Очень много сейчас вопросов, связанных с питанием детей в школах.