Общаются ли местные органы самоуправления с депутатами и как это происходит? Рассказали чиновники

Екатерина Забенько, СТВ: А как вы оцениваете работу своих коллег? Сегодня двери рабочих открыты практически в любой организации. Насколько там внимательно относятся к проблемам, нуждам своих сотрудников?

Сегодня любой человек, который сталкивается с каким-либо вопросом, проблемой или просто хочет высказать свои пожелания по развитию города или страны, может прийти к депутату, руководителю, чиновнику любого уровня. Это абсолютная правда. Как попасть на прием и все ли обращения будут услышаны? Об этом поговорили в программе « Большой город » на СТВ.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов: Мы сделали срез обращений на последнем приеме, который мы проводили в столице. Удивительно, что не было ни одного обращения в отношении неисполнения чего-либо исполнительной властью. Это очень хороший маркер, который говорит, что вопросы горожан решаются. Ни одного обращения! Были предложения, какие-то замечания. Но то, что исполнительная власть что-то не сделала, – такого к депутатскому корпусу не поступило. Это показатель. Конечно же, наверняка на местах бывают какие-то вопросы незначительные, но, как мы видим, общаясь среди депутатского корпуса, ситуация поменялась в корне. Мы как раз говорили о службе 115. Открою небольшой секрет. Депутатский корпус периодически берет срез обращений в 115, чтобы брать на контроль те проблемные вопросы, которые массово поднимали горожане. Это очень нам помогает в работе.

Олег Аврутин, депутат Минского городского Совета депутатов:

Тут я хочу добавить. Очень правильно Андрей Александрович сказал про исполнительную власть. Мы же на прямых телефонных линиях по субботам тоже участвуем периодически. Если человек обращается ко мне, я всегда прошу дать мне обратную связь. Это суббота, никого же на рабочих местах нет. Но если ты дозвонился, если тебе сказали, что будет сделано в течение какого-то времени, то 100 % выполняется, подтверждается заявителем. Люди довольны, счастливы, они уже забывают, что может быть было какое-то временное неудобство. Их услышали, отработали. И это взаимодействие действительно дает свой качественный результат.

Екатерина Забенько:

Вы еще так здорово стимулируете местное самоуправление. Это никого не напрягает. Наоборот, становится доброй традицией, объединяющей людей.

Андрей Бугров:

А как же иначе? Мы все говорим, что необходимо развивать местное самоуправление. Так вот, местное самоуправление начинается с твоего двора, с твоего дома, с твоего подъезда. И ты должен включаться во все это. И депутаты как представители местных сообществ обязаны организовывать и быть локомотивами в этом движении. Я уверен, что минчане, особенно наши КОТОСы, очень положительно и позитивно реагируют, когда к ним обращаешься и просишь помочь, оказать содействие. Знаете, минчане включаются, и это не может не радовать. И лучших минчан мы всегда чествуем, награждаем и благодарим за тот вклад, который они делают в наш город.

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