Особо популярна селекция яблонь и груш. Белорусские учёные вывели новые сорта плодовых и ягодных культур

Новости Беларуси. В Институте плодоводства, что в агрогородке Самохваловичи Минского района, ученые вывели новые сорта плодовых и ягодных культур, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Например, разнообразием вкуса в 2021 году порадуют ранние и поздние сорта яблок. Среди них «Ранак» и «Крапач». А среди груш популярность набирают сорта «Просто Мария» и «Купала». Какие сочные новинки еще появятся вскоре на рынке, узнала Анна Куртасова.

Анна Куртасова, корреспондент:

В Самохваловичах выращивают уникальные сорта плодовых и ягодных культур. Яблоки, груши, вишня, черешня, сливы, персики, виноград. Здесь активно занимаются селекцией.

Коллекция Института плодоводства одна из самых крупных в Европе. В реестре около 5 000 сортов плодовых, орехоплодных культур и винограда. Но особо популярна селекция яблонь и груш.

Юлия Кондратенок, ведущий научный сотрудник отдела селекции плодовых культур Института плодоводства:

Мы занимаемся селекцией, то есть созданием новых сортов, а также сортоизучением, то есть изучением всего того, что создали в других научных учреждениях всех стран мира, чья продукция может произрастать у нас. И мы занимаемся селекцией таких известных культур, как яблоня, груша, черешня, вишня, слива, абрикос, алыча, персик, грецкий орех, виноград, последнее наше направление работы – фундук.