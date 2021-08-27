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Особо популярна селекция яблонь и груш. Белорусские учёные вывели новые сорта плодовых и ягодных культур

27 августа 2021 17:46
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Новости Беларуси. В Институте плодоводства, что в агрогородке Самохваловичи Минского района, ученые вывели новые сорта плодовых и ягодных культур, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Например, разнообразием вкуса в 2021 году порадуют ранние и поздние сорта яблок. Среди них «Ранак» и «Крапач». А среди груш популярность набирают сорта «Просто Мария» и «Купала». Какие сочные новинки еще появятся вскоре на рынке, узнала Анна Куртасова.

Особо популярна селекция яблонь и груш. Белорусские учёные вывели новые сорта плодовых и ягодных культур-1

Анна Куртасова, корреспондент:
В Самохваловичах выращивают уникальные сорта плодовых и ягодных культур. Яблоки, груши, вишня, черешня, сливы, персики, виноград. Здесь активно занимаются селекцией.

Особо популярна селекция яблонь и груш. Белорусские учёные вывели новые сорта плодовых и ягодных культур-4

Коллекция Института плодоводства одна из самых крупных в Европе. В реестре около 5 000 сортов плодовых, орехоплодных культур и винограда. Но особо популярна селекция яблонь и груш.

Особо популярна селекция яблонь и груш. Белорусские учёные вывели новые сорта плодовых и ягодных культур-7

Юлия Кондратенок, ведущий научный сотрудник отдела селекции плодовых культур Института плодоводства:
Мы занимаемся селекцией, то есть созданием новых сортов, а также сортоизучением, то есть изучением всего того, что создали в других научных учреждениях всех стран мира, чья продукция может произрастать у нас. И мы занимаемся селекцией таких известных культур, как яблоня, груша, черешня, вишня, слива, абрикос, алыча, персик, грецкий орех, виноград, последнее наше направление работы – фундук.

Особо популярна селекция яблонь и груш. Белорусские учёные вывели новые сорта плодовых и ягодных культур-10

Вывести новый сорт – процесс длительный. На это уходит почти 20-25 лет. К каждой культуре особое внимание и высокие требования. Они должны быть максимально приспособленными к нашим погодным условиям, устойчивыми к заболеваниям. А еще урожайными и, конечно, полезными. Так, белорусские селекционеры и в 2021 году могут порадовать покупателя новыми сортами яблок. Ставка на более ранние.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Сельское хозяйство # общество # Юлия Кондратенок # Анна Куртасова # Манана Кастрицкая # Фотофакт

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