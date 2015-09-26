Горецкой сельхозакадемии в эти дни исполнилось 175 лет!

Новости Беларуси. Одно из старейших учебных заведений Беларуси отмечает юбилей. Горецкой сельхозакадемии – 175 лет. За свою историю этот вуз подготовил более 80 тысяч специалистов, среди которых известные политики, экономисты, писатели. Так, в свое время академию закончили нынешние вице-премьеры Михаил Русый и Анатолий Калинин, министр сельского хозяйства Леонид Заяц. С юбилеем коллектив учебного заведения поздравил и Президент Александр Лукашенко, кстати, тоже выпускники этой академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Котковец, заместитель управляющего делами Президента Республики Беларусь:

Смотрю на эти фотографии – такая ностальгия по всем этим местам. Вот Дворец культуры академии. Я вспоминают 1978-1980-ые годы. Мы студентами принимали участие в строительстве этого здания.

Заместитель управделами Президента Надежда Котковец – выпускница экономического факультета Белорусской сельхозакадемии 1985-го с ностальгией вспоминает золотые годы учебы. К слову, академия славится многими своими выпускниками. В их числе и вице-премьер нашей страны.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Комплексный подход к нашему высшему образованию, и не только сельскохозяйственному, в стране заглавный. И это говорит о том, что мы имеем не просто высшие учебные заведения, но и, если касаться этой академии, мы имеем бренд страны.

Павел Саскевич, ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

Академия мне дала все. Это хорошая школа. Благодаря этому я иду уверенно по жизни.

Агрономы, экономисты, животноводы. На 16 факультетах академии обучается больше 15 тысяч студентов из Беларуси, а также ближнего и дальнего зарубежья. Настоящая гордость вуза – инновационная животноводческая лаборатория. Учебная ферма, аналогов которой нет на всем постсоветском пространстве. Еще один элемент успеха – вот эта кузница рыбоводов.

Ирина Недобоева, СТВ:

Здесь, на кафедре ихтиологии и рыбоводства Белорусской сельхозакадемии, выращивают радужную форель – от икринки и до посадочного материала. Последнее ноу-хау местных ученых – возможность разведения таких благородных видов рыб, как сиг и стерлядь. Но и это еще не все. В перспективе здесь планируют получать даже черную икру.

Николай Барулин, заведующий кафедрой ихтиологии и рыбоводства Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

Это уникальный объект для всего постсоветского пространства, который объединяет не только производственный участок, но и учебные занятия. То есть студенты проходят теорию, переходят в другой корпус и занимаются непосредственно практическими производственными задачами.

О любви к своему вузу сегодня говорили не только его работники и давнишние выпускники, но и те, кто только начинает свою дорогу в аграрную сферу.

Анна Обловацкая, студент 1 курса Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

Только месяц, как я приехала сюда, но мне здесь уже очень нравится. У меня уже множество знакомств с разными людьми. Все приехали из разных областей и стран. Нам очень нравится учиться в этом вузе.

Алеся Зновец, студент 1 курса Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

Мы точно знаем, что после учебы мы не останемся без работы. Для наших молодых специалистов здесь очень хорошее распределение.

За свою историю Белорусская сельхозакадемия подготовила более 80 тысяч высококвалифицированных специалистов. Многие из них стали видными государственными деятелями, учеными, руководителями и вносят большой вклад в развитие народного хозяйства.