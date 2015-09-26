Столица БелАЗов празднует День города и День машиностроителя 26 сентября

Новости Беларуси. Двойной праздник у жителей Жодино. Столица БелАЗов празднует День города и День машиностроителя. Подарком к празднику для горожан стало открытие современной ледовой площадки.

Объект построен по поручению Президента, который в 2013 году во время посещения Жодино обратил внимание на необходимость развития спорта в городе.

Ледовая площадка возводилась в сжатые сроки. Финансовую помощь в строительстве объекта оказал машиностроительный гигант БелАЗ. Современный крытый каток будет открыт круглый год для всех желающих.

Анастасия Новикова, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпионка мира:

Благодаря открытию этого катка, я думаю, многие ребята найдут себе применение. Они не буду сидеть дома за компьютерами, а начнут заниматься здоровым образом жизни.

Жители города:

Мы и наши дети в дальнейшем будем сюда приходить заниматься спортом. Спасибо городу!

Тем временем Жодино превратился в большую праздничную площадку. Там проходят выставки и концерты. В честь Дня машиностроителей на БелАЗе провели день открытых дверей. Все желающие смогли посетить производственные корпуса и сфотографироваться на фоне карьерной техники. Наибольшей популярностью пользовалась новинка предприятия – самый мощный карьерный самосвал грузоподъемностью 450 тонн.

Жители города:

Мы не знали, что такие машины может выпускать наша страна, наш завод, наш город. Это в книгу рекордов Гиннеса нужно! Можно гордиться!

Павел Мариев, Герой Беларуси, директор Научно-технического центра карьерной техники и технологий Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Беларуси:

И город, и БелАЗ развивались по единому проекту. И сегодня мы видим, что большинство горожан работает на БелАЗе, а БелАЗовцы живут в своем родном городе. Хочется иметь спокойствие, мир для того, чтобы созидательный труд продолжался.