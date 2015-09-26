Минчане 26 сентября массово участвуют в экологическом марафоне

Новости Беларуси. Экологический марафон или с любовь к родному городу. Сотни минчан начали уик-энд с наведения порядка. Трудовые коллективы, студенты и просто неравнодушные горожане 26 сентября убирали опавшую листву. Причем работа кипела буквально в каждом уголке столицы — вдоль центральных магистралей и на маленьких улочках, во всех парках и скверах. Нынешней осенью не обошли вниманием и берега столичных водоемов. О тех, кто не словом, а делом доказывает свою любовь к родному городу – в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Для кого-то субботник — это фитнес.

Участник субботника:

Для поддержания фигуры хорошо.

А для кого-то — новые знакомства и отличное настроение.

Участник субботника:

Настроение боевое, рабочее.

Традиционный месячник по благоустройству стартовал в конце августа. За это время на субботники пришла не одна тысяча человек. Эстафета чистоты держит марку и сегодня. Только в сквере на улице Толбухина собралось порядка 50 минчан. Это больше, чем планировалось.

Дмитрий Питерский, директор УП «Зеленстрой Первомайского района г. Минска»:

Было заявлено порядка 30 человек, а пришли 50. Принимают участие самые разные категории – приходят трудовые коллективы, вузы, ссузы, дети. Очень много людей желает принять участие.

Вооружившись соответствующим инвентарем, горожане на протяжении нескольких часов убирали листву и обрезали деревья. Теплая атмосфера и дружеский настрой. Эти ребята вернуться сюда и в следующий уик-энд.

Участник субботника:

Погода хорошая, настроение хорошее – помогли городу. В следующий раз обязательно сюда еще придем.

А вот этому мальчику энтузиазма точно не занимать. Тимофею всего 7, а он наравне со взрослыми убирает листья и собирает мусор. В это субботнее утро первоклассник вместе с бабушкой присоединился к городской эстафете чистоты.

Тимофей Шевцов, участник субботника:

Настроение хорошее, мне нравится помогать, убирать листики. Там, где я убирал, когда я буду эти места проходить, буду вспоминать и маме с папой рассказывать.

В маршрут семейной прогулки уже включены улица Серова и Лошицкий парк. Там Тимофей трудился на предыдущих субботниках. Сегодня география шире – в копилку добавилась улица Кижеватова.

Наталья Шевцова, участник субботника:

Это не первый субботник, на который я беру своего внука. Тимофей всегда сам просит меня взять его на любые такие трудовые мероприятия.

Поучаствовать в экологическом флеш-мобе может каждый. Жителям достаточно обратиться в местные эксплуатационные службы. Всем добровольцам коммунальщики предоставят необходимый инвентарь и материалы. Сделать родной город чище и краше в рамках экологического марафона минчане смогут до 15 октября.