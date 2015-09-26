Прямые телефонные линий провели чиновники 26 сентября

Новости Беларуси. Конструктивный диалог населения и власти – это и есть прямые линии субботнего дня. Звонков в последнее время стало меньше, отмечают чиновники, а ведь это самый лучший показатель работы прямых линий. И все же каждой обращение требует тщательного рассмотрения. Сразу несколько историй – в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

В числе последних звонков отмечаться стала тенденция к преобладанию благодарностей и дельных предложений от жителей городов и деревень. А ведь это самый лучший показатель продуктивности работы прямых линий.

Прогуливаясь вместе со своим четвероногим питомцем, Татьяна Леончикова непременно заглядывает на участок, где полным ходом идет строительство дороги. Новостройки в Могилевском микрорайоне «Спутник» вырастают как грибы. А вот дорожное сообщение вокруг района еще совсем недавно отлажено не было. Встревоженные этим фактом жители обратились на прямую линию. Оказалось, что строительство кольцевой автодороги вокруг микрорайона «Спутник» было предусмотрено проектом. Только сдать объект раньше 2016 не планировалось.

Андрей Москалев, директор управления капитальным строительством Могилева:

Мы прекрасно понимаем, что эта дорога очень востребована, жители микрорайона очень в ней нуждаются. Поэтому мы предусмотрели возможность закончить все работы именно в этом году. Денег для завершения работ достаточно. Поэтому уже в ближайшее время граждане города Могилева смогут спокойно проехать по этому участку.

Татьяна Леончикова, житель Могилева:

Если обращаешься на прямую линию, то результат есть. Сейчас построят, и будет удобно выбираться. Гораздо быстрее будет и в центр выбраться, и на железнодорожный вокзал, люди ведь есть разные – у кого-то машина есть, а у кого-то нет, ездят по-разному. Так что и на работу легче будет добираться.

А вот обращение жителей микрорайона «Юбилейный» в Могилеве уже привело к долгожданному результату. Отсутствие игровой площадки во дворах этих многоэтажек просто вынудило местных мамочек позвонить на прямую линию. Новенькие качели-карусели долго ждать себя не заставили.

Анастасия Цыкунова, житель Могилева:

Очень хорошо, что есть куда обратиться, и на это реагируют очень быстро. Учитывают мнение жителей близлежащих домов. Очень хорошо, что построили площадку. Теперь есть куда детям сходить поиграть. Сюда теперь приходят играть со всего района.

Сегодня на прямую линию в Могилевский горисполком позвонило чуть больше двух десятков горожан. И это при том, что в начале практики обращений было вдвое больше.

Владимир Цумарев, председатель Могилевского горисполкома:

Наша задача, чтобы такие прямые линии были результативными. Люди многие звонят и начинают со слов благодарности, что благодаря звонку решены определенные вопросы. Но хотелось бы, чтобы они еще порекомендовали, попросили или внесли предложения – это очень важно.

Сегодняшние прямые линии показывают: между населением и властью наладился доверительный диалог. А это и есть главный показатель результативности работы прямых линий.