«Возникают компрессионные переломы позвоночника». Врач об опасности травмирования детей при прыжках на батутах

Новости Беларуси. Детские травмы на батутах. Медики напоминают о безопасном поведении на надувных аттракционах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Важно не оставлять детей без присмотра взрослых, а еще контролировать малышей во время этого развлечения и не разрешать долго прыгать без перерыва. Прыжки на батутах требуют физической подготовки. Сами конструкции должны быть ограждены.

В случае жалоб ребенка на боль сразу же нужно обратиться к врачу. Только в 25-ю детскую поликлинику с начала 2022 года поступило свыше 5 000 обращений с травмами.