Прямой эфир

«Возникают компрессионные переломы позвоночника». Врач об опасности травмирования детей при прыжках на батутах

29 июня 2022 18:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Детские травмы на батутах. Медики напоминают о безопасном поведении на надувных аттракционах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Возникают компрессионные переломы позвоночника». Врач об опасности травмирования детей при прыжках на батутах-1

Важно не оставлять детей без присмотра взрослых, а еще контролировать малышей во время этого развлечения и не разрешать долго прыгать без перерыва. Прыжки на батутах требуют физической подготовки. Сами конструкции должны быть ограждены.

В случае жалоб ребенка на боль сразу же нужно обратиться к врачу. Только в 25-ю детскую поликлинику с начала 2022 года поступило свыше 5 000 обращений с травмами.

«Возникают компрессионные переломы позвоночника». Врач об опасности травмирования детей при прыжках на батутах-4

Карина Штахура, врач-травматолог-ортопед 25-й городской детской поликлиники:
Чаще всего при таких занятиях спортом возникают компрессионные переломы позвоночника, повреждения капсульно-связочного аппарата голеностопного, коленного и лучезапястных суставов. Это может привести к вывихам, повреждениям костей.

# Здоровье # общество # Карина Штахура # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Прокуроры, ветераны и преподаватели. Как прививать патриотизм молодёжи, обсудили в столичной гимназии
29 июня 2022 17:48

Прокуроры, ветераны и преподаватели. Как прививать патриотизм молодёжи, обсудили в столичной гимназии

Могилёв присоединился к акции «Дорогами мужества и стойкости». Почему не стоит молчать, когда переписывают историю?
29 июня 2022 17:41

Могилёв присоединился к акции «Дорогами мужества и стойкости». Почему не стоит молчать, когда переписывают историю?

Эрика Швянченене о Литве: наше государство решило переписать историю – уничтожить памятники, сделать асфальт
29 июня 2022 17:38

Эрика Швянченене о Литве: наше государство решило переписать историю – уничтожить памятники, сделать асфальт