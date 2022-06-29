Почтили память погибших на войне и посетили легендарные исторические места. Что участники «Поезда Памяти» увидели в Петербурге?

200 школьников из Беларуси и России, 15 городов, огромное количество эмоций и впечатлений. 29 июня ребята посетили Санкт-Петербург, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В путешествии по железной дороге с участниками патриотического проекта находятся и корреспонденты СТВ. Новая страница путевого дневника у Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Величественный Санкт-Петербург и легендарный блокадный Ленинград. Участников «Поезда Памяти» встречает северная и культурная столица России. Точек на карте очень много – так, что участники будут встречать в Петербурге рассвет, а точнее, проводить белые ночи, для кого-то первые в жизни. Для них остаются буквально считаные дни.

Вид просто вау! Можно сделать красивые фотографии, чем мы сейчас и займемся. Несмотря на то что я живу в Санкт-Петербурге, все равно каждый раз, когда я прихожу в Петергоф, у меня невероятные эмоции и чувства. Каждый раз открываю этот парк с новой стороны. Каждый раз как первый раз.

– А вы первый раз?

– Я первый раз в Петергофе.

– Первый раз. И такие эмоции – их не передать словами. Их надо именно показывать.

Назар Брезовский, участник проекта «Поезд Памяти» (Бобруйск):

Становишься старше и смотришь на те же вещи с другой стороны. Военную историю города я сейчас слушаю с экскурсоводами, раньше я даже не задумывался на эту тему. А сейчас довольно интересно, и хочется еще больше слушать.

Глеб Шиман, участник проекта «Поезд Памяти» (Щучин):

По 10-балльной системе я могу поставить крепкую восьмерку.

– Чего не хватает этому музею до десятки?

– Еще не весь посмотрел.

Яна Петрова, участница проекта «Поезд Памяти» (Екатеринбург):

Несмотря на то, что это напрямую не относится к истории Великой Отечественной войны, все равно это имеет огромный вклад. Железные дороги оказали невероятную поддержку и содействие в Победе. Это очень важно, и это одна из самых больших компаний в нашей стране. Мы вчера были на встрече в Совете Федерации, нам сказали, что это как кровеносная система всей нашей экономики. Мне кажется, мы должны видеть, как это начиналось, развивалось, и брать пример, потому что создать такую огромную компанию, чтобы она настолько слаженно работала во всех регионах страны, – это потрясающе.

Кристина Протосовицкая:

Санкт-Петербург – второй город после Гродно, который бьет все рекорды по пешеходной части экскурсий. Посмотреть есть на что – Сенатская площадь, Зимний дворец, Исаакиевский собор и Петропавловская крепость. Тем более Петербург залил улицы солнцем. А память о каждом погибшем ленинградце в годы Великой Отечественной войны участники «Поезда Памяти» почтят на Пискаревском кладбище.

Евгений Владыко, участник проекта «Поезд Памяти» (Минск):

Молодому поколению важно помнить о жертвах блокады Ленинграда, о жертвах всей Великой Отечественной и Второй мировой войны, потому что это наша общая боль, трагедия. Всего нашего народа. Наших двух братских народов – Беларуси и России. Это необходимо помнить нам, чтобы весь тот ужас, что творился на нашей земле 80 лет назад, никогда больше не повторился, чтобы мы никогда не допустили этого ни в одной точке планеты.