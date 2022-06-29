Прокуроры, ветераны и преподаватели. Как прививать патриотизм молодёжи, обсудили в столичной гимназии

Новости Беларуси. Новые факты по расследованию дела о геноциде белорусского народа, а также важность воспитания патриотизма у подрастающего поколения. Накануне Дня Независимости в столичной гимназии собрались представители Совета ветеранов, прокуратуры и сферы образования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Цель – обсудить наиболее эффективные методы формирования у учащихся гражданско-патриотических качеств. Это знание истории своей страны, любовь к Родине и память о подвиге. Представители Совета ветеранов рассказали о трагических моментах Великой Отечественной войны, поделились своими воспоминаниями.

Георгий Атаманов, заместитель председателя Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»:

Можно рассказывать о том, что было, сохранить в памяти все. И если бы в последнюю войну мы проиграли, то нас ни как страны, ни как народа не существовало бы. Поэтому нам важно вот эту память историческую сохранить.

Алеся Кобяк, заместитель директора средней школы № 35 имени Героя Советского Союза Д. Азизова:

По вопросам геноцида белорусского народа проводятся различные выставки, мероприятия. С учащимися также проводились у нас и различные конкурсы на эту тематику.