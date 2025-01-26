«Гордимся своей страной!» Белорусские спортсмены голосуют на выборах Президента

В выборах Президента активно принимают участие представители спорта. Государство уделяет этой сфере огромное внимание, потому атлеты, тренеры и функционеры осознают значимость сегодняшнего события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусские спортивные объекты многофункциональны, это позволило разместить избирательные участки на многих из них. Например, в столичном Дворце художественной гимнастики. Здесь сегодня многолюдно, отдать свой голос пришел и председатель попечительского совета Белорусской федерации тенниса, спортивный функционер Сергей Тетерин. То, что сделано, надо сохранить и приумножить, считает чемпион страны и СССР.

Сергей Тетерин, председатель попечительского совета Белорусской федерации тенниса:

Сегодня тот выбор, который сделает каждый из нас, это выбор в будущее. От того, как мы воспитываем наших детей, такое будет у нас и будущее. Я хотел бы видеть счастливые лица наших любимых, я хотел бы видеть нашу Беларусь мирной. Буду рад, пока есть силы, служить и работать на благо нашей Родины. И все постсоветское пространство говорит о том, что с Беларуси надо брать пример о тех подходах, которые есть в экономике, в промышленности, в социальных сферах. Как важно, когда государство заботится о спортсменах, хорошо знает Василиса Марзалюк, старший тренер национальной команды по борьбе. Наши атлетки с завидным постоянством привозят награды с разных турниров, вот и 26 января в Красноярске на «Кубке Ивана Яргыгина» они уже положили в копилку как минимум четыре награды. Тренер считает, что каждый спортсмен – патриот. И обязан отдать свой голос на выборах.