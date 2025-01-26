Прямой эфир

«Гордимся своей страной!» Белорусские спортсмены голосуют на выборах Президента

26 января 2025 14:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В выборах Президента активно принимают участие представители спорта. Государство уделяет этой сфере огромное внимание, потому атлеты, тренеры и функционеры осознают значимость сегодняшнего события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские спортивные объекты многофункциональны, это позволило разместить избирательные участки на многих из них. Например, в столичном Дворце художественной гимнастики. Здесь сегодня многолюдно, отдать свой голос пришел и председатель попечительского совета Белорусской федерации тенниса, спортивный функционер Сергей Тетерин. То, что сделано, надо сохранить и приумножить, считает чемпион страны и СССР.

«Гордимся своей страной!» Белорусские спортсмены голосуют на выборах Президента-2

Сергей Тетерин, председатель попечительского совета Белорусской федерации тенниса:
Сегодня тот выбор, который сделает каждый из нас, это выбор в будущее. От того, как мы воспитываем наших детей, такое будет у нас и будущее. Я хотел бы видеть счастливые лица наших любимых, я хотел бы видеть нашу Беларусь мирной. Буду рад, пока есть силы, служить и работать на благо нашей Родины. И все постсоветское пространство говорит о том, что с Беларуси надо брать пример о тех подходах, которые есть в экономике, в промышленности, в социальных сферах. 

Как важно, когда государство заботится о спортсменах, хорошо знает Василиса Марзалюк, старший тренер национальной команды по борьбе. Наши атлетки с завидным постоянством привозят награды с разных турниров, вот и 26 января в Красноярске на «Кубке Ивана Яргыгина» они уже положили в копилку как минимум четыре награды. Тренер считает, что каждый спортсмен – патриот. И обязан отдать свой голос на выборах.

«Гордимся своей страной!» Белорусские спортсмены голосуют на выборах Президента-4

Василиса Марзалюк, старший тренер Национальной команды Беларуси по борьбе:
Я как спортсмен, как настоящий патриот всегда со своим мнением иду на выборы. Я считаю, что мы должны с гордостью и уверенностью выбирать нашего лидера на следующие пять лет. Мы как тренеры и спортсмены ощущаем ту поддержку, которую дает нам государство, последняя Олимпиада это показала. В таких сложных условиях наше государство поддержало спортсменов, гордимся своей страной. 

Многие спортсмены уже готовятся к главным стартам сезона, поэтому многие приняли участие в досрочном голосовании.

# Выборы # Президентские выборы # Белорусские спортсмены # Сергей Тетерин # Василиса Марзалюк

Другие новости рубрики

Все новости
Праздник для каждого – белорусы приходят семьями на президентские выборы
26 января 2025 14:23

Праздник для каждого – белорусы приходят семьями на президентские выборы

Белорусы, проживающие за рубежом, приняли участие в президентских выборах
26 января 2025 14:22

Белорусы, проживающие за рубежом, приняли участие в президентских выборах

Президент: искренность всегда подкупает – это конёк моей политики
26 января 2025 14:19

Президент: искренность всегда подкупает – это конёк моей политики