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Белорусы, проживающие за рубежом, приняли участие в президентских выборах

26 января 2025 14:22
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Семь десятков белорусов, которые постоянно проживают за рубежом, приняли участие в выборах Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдать свои голоса граждане, которые состоят на консульском учете, могут на шести участках – в каждом областном центре, а также столице.

Электоральный процесс здесь организован при поддержке МИДа. Все, что нужно – иметь при себе белорусский паспорт. За время досрочного голосования свой выбор сделали жители 11 государств.

Белорусы, проживающие за рубежом, приняли участие в президентских выборах-2

Брест – западные ворота Беларуси, где находится единственный работающий пассажирский пункт пропуска на польском участке границы. Своим избирательным правом в областном центре воспользовались 14 белорусов, проживающих за рубежом.

Белорусы, проживающие за рубежом, приняли участие в президентских выборах-4

Иван Василенко, председатель участковой комиссии по выборам Президента Беларуси участка для голосования № 24 Ленинского района Бреста:
Позитивное настроение и парочка уже приходила взрослых людей: муж с женой. Жена очень хотела, говорила, планируем вернуться в Республику Беларусь. Это было приятно слышать. Муж и жена приехали с Соединенных Штатов Америки, чтобы именно проголосовать за мир, за спокойствие в нашей стране.

Белорусы, проживающие за рубежом, приняли участие в президентских выборах-6

Александра Драпей, наблюдатель:
Процесс организован профессионально, комиссия работает очень четко, очень доброжелательно по отношению к людям. Люди это тоже ценят, люди это видят, замечают, поэтому никаких замечаний, нарушений выявлено не было.

Белорусы, проживающие за рубежом, приняли участие в президентских выборах-8

Диана Ярошук, жительница Бреста:
Активная позиция должна быть у каждого гражданина Республики Беларусь. Принести свой голос и таким образом каждый из нас делает нашу страну лучше.

В Бресте наибольшее количество проголосовавших приехали из Польши. Также свой выбор сделали граждане, которые проживают в России, Литве, Германии, США, Франции, Италии и Великобритании.

# Выборы в Беларуси # Иван Василенко

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