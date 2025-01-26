Белорусы, проживающие за рубежом, приняли участие в президентских выборах

Семь десятков белорусов, которые постоянно проживают за рубежом, приняли участие в выборах Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдать свои голоса граждане, которые состоят на консульском учете, могут на шести участках – в каждом областном центре, а также столице.

Электоральный процесс здесь организован при поддержке МИДа. Все, что нужно – иметь при себе белорусский паспорт. За время досрочного голосования свой выбор сделали жители 11 государств.