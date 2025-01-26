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Праздник для каждого – белорусы приходят семьями на президентские выборы

26 января 2025 14:23
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Не только важнейшее политическое событие, но и настоящий праздник для белорусов. Традиционно на избирательных участках в день выборов Президента организована масштабная культурная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник для каждого – белорусы приходят семьями на президентские выборы-2

Белорусы приходят отдать свой гражданский долг целыми семьями: Виктория и Руслан Гасановы посетили участок большим составом. Семейная пара воспитывает шестерых сыновей и на своем примере показывают, как важно делать правильный выбор на благо будущего своей страны. 

Праздник для каждого – белорусы приходят семьями на президентские выборы-4

Виктория Гасанова, многодетная мама:
Всех ребят мы с собой взяли, чтобы они видели, как это важно. И что это решение нужно, чтобы принял каждый человек. Потому что если не будут люди исполнять свой гражданский долг, кто тогда будет это делать?

Праздник для каждого – белорусы приходят семьями на президентские выборы-6

Рустам Гасанов:
Наше подрастающее поколение не всегда ценит то, что раньше ценили. И если мы забудем то, кем мы были раньше – никогда не сможем найти будущее. Поэтому нужно голосовать, делать правильный выбор и не забывать: мы – белорусы. Мы сильная нация!

Праздник для каждого – белорусы приходят семьями на президентские выборы-8

Светлана Рябцева, национальный наблюдатель:
Выборы проходят без нарушений, явка к обеду увеличилась. Очень много людей приходит, семьями приходят, с детьми. Настроение очень хорошее, атмосфера радостная.

На столичном участке для голосования № 31 для избирателей организовали масштабную программу. Здесь и дегустации отечественной продукции, и праздничный концерт, и презентация белоруской косметики. Состоялся даже семейный турнир по футболу. 26 января на участках много и тех, кто голосует впервые. Молодые люди признаются: своим вкладом в будущее страны гордятся. 

Праздник для каждого – белорусы приходят семьями на президентские выборы-10

Никита Прокопович:
Я проголосовал первый раз сейчас. Мне чуть-чуть волнительно, кончено. Я проголосовал за развивающуюся страну. И хотел бы, чтобы наше поколение делало правильно свой выбор.

Праздник для каждого – белорусы приходят семьями на президентские выборы-12

Оксана Лисовская:
Я пришла на голосование с сыном, чтобы показать ему на своем примере, что нужно проявлять свою активную гражданскую позицию и быть ответственным за свое будущее в первую очередь.

Праздник для каждого – белорусы приходят семьями на президентские выборы-14

Я буду брать пример со своих родителей. Когда проходят выборы в Республике Беларусь, чаще всего голосуют за светлое будущее Республики Беларусь.

Отдать голос за будущее страны – это не просто гражданский долг. В эти дни молодое поколение на примере родителей и старших учится ценить, а не оценивать. А белорусы как никогда объединяются во имя мира, спокойствия и стабильности на долгие годы вперед. 

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