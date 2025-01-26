Праздник для каждого – белорусы приходят семьями на президентские выборы

Не только важнейшее политическое событие, но и настоящий праздник для белорусов. Традиционно на избирательных участках в день выборов Президента организована масштабная культурная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы приходят отдать свой гражданский долг целыми семьями: Виктория и Руслан Гасановы посетили участок большим составом. Семейная пара воспитывает шестерых сыновей и на своем примере показывают, как важно делать правильный выбор на благо будущего своей страны.

Виктория Гасанова, многодетная мама:

Всех ребят мы с собой взяли, чтобы они видели, как это важно. И что это решение нужно, чтобы принял каждый человек. Потому что если не будут люди исполнять свой гражданский долг, кто тогда будет это делать?

Рустам Гасанов:

Наше подрастающее поколение не всегда ценит то, что раньше ценили. И если мы забудем то, кем мы были раньше – никогда не сможем найти будущее. Поэтому нужно голосовать, делать правильный выбор и не забывать: мы – белорусы. Мы сильная нация!

Светлана Рябцева, национальный наблюдатель:

Выборы проходят без нарушений, явка к обеду увеличилась. Очень много людей приходит, семьями приходят, с детьми. Настроение очень хорошее, атмосфера радостная. На столичном участке для голосования № 31 для избирателей организовали масштабную программу. Здесь и дегустации отечественной продукции, и праздничный концерт, и презентация белоруской косметики. Состоялся даже семейный турнир по футболу. 26 января на участках много и тех, кто голосует впервые. Молодые люди признаются: своим вкладом в будущее страны гордятся.

Никита Прокопович:

Я проголосовал первый раз сейчас. Мне чуть-чуть волнительно, кончено. Я проголосовал за развивающуюся страну. И хотел бы, чтобы наше поколение делало правильно свой выбор.

Оксана Лисовская:

Я пришла на голосование с сыном, чтобы показать ему на своем примере, что нужно проявлять свою активную гражданскую позицию и быть ответственным за свое будущее в первую очередь.