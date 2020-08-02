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Голубой берет – это всегда престижно. Где и как готовят бойцов спецназа и ВДВ

02 августа 2020 16:34
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Новости Беларуси. Их называют элитой Вооруженных Сил – люди в голубых беретах. 2 августа в Беларуси – день ВДВ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Единство и доблесть нескольких поколений воинов – то, что подметил Президент в своем поздравлении белорусским десантникам.

Нынешний праздник особый – в 2020 году 90 лет воздушно-десантным войскам. Минувшая суббота, 1 августа, по этому случаю в Минске была невероятно зрелищной. Публике показали не только новую технику, но и впервые водный вальс бронетранспортеров.

«Никто кроме них» – репортаж Алены Сыровой.

Голубой берет – это всегда престижно. Где и как готовят бойцов спецназа и ВДВ-1

Голубой берет – это всегда престижно. Где и как готовят бойцов спецназа и ВДВ-3

От таких звуков в центре города волей-неволей содрогаешься. Видеть вооружённых ребят в камуфляже белорусам доводится, к счастью, нечасто.

Голубой берет – это всегда престижно. Где и как готовят бойцов спецназа и ВДВ-6

Голубой берет – это всегда престижно. Где и как готовят бойцов спецназа и ВДВ-8

В честь профессионального праздника тех, кто сделал свой выбор в пользу службы в ВДВ и силах спецопераций, показали то, что обычно скрыто от глаз гражданских, и то, что никто кроме них, элиты Вооружённых Сил, одолеть не способен.

Голубой берет – это всегда престижно. Где и как готовят бойцов спецназа и ВДВ-11





В воздухе, воде и на земле. Ребята в голубых беретах готовы в любое время оказаться в заданном месте, нанести точный удар и выполнить поставленную задачу. Их противник – любой, кто посягнул на безопасность страны и жизнь отдельно взятого её гражданина.

Владимир Шоков об инциденте в Лиде: «Не верю я, что тот десантник, который воевал, может такое заявить»

Голубой берет – это всегда престижно. Где и как готовят бойцов спецназа и ВДВ-14

Контрдиверсионные действия, все, что может случиться на территории Республики Беларусь, подвластно выполнению нами.

Голубой берет – это всегда престижно. Где и как готовят бойцов спецназа и ВДВ-17

Среди своих друзей, когда прыгаешь с вертолета, дальше, все – в бой с товарищами своими. Мне это ближе всего.

Голубой берет – это всегда престижно. Где и как готовят бойцов спецназа и ВДВ-20

Голубой берет – это всегда престижно. Где и как готовят бойцов спецназа и ВДВ-22

И всё же их главная стихия – воздух. Оказываться практически незаметно там, где тебя не ждёт противник – возможность, которую даёт десантирование.

Голубой берет – это всегда престижно. Где и как готовят бойцов спецназа и ВДВ-25

Абсолютно всех в ВДВ учат бесстрашно нырять в небо, но, как и везде, профессионализм здесь определяется не количеством, а качеством (точностью) прыжков. У тех же, кто накануне приземлялся прямо в центр Минска на набережную Свислочи и даже в саму реку, впечатляют оба показателя.

Голубой берет – это всегда престижно. Где и как готовят бойцов спецназа и ВДВ-28

Юлия Федорова, спортсмен-инструктор взвода ВДП:
Сама сложность прыжка в том, что ветер сильноватый такой. Нам передавали, что ветер 6 м/с, а скорость купола – 7 метров вперед, то есть если бы он усилился, могло нести спиной. Поэтому за девочек волновались, но погода нас не подвела.

Голубой берет – это всегда престижно. Где и как готовят бойцов спецназа и ВДВ-31

Белорусский воздушный спецназ в своей истории переживал самые разные периоды: Великую Отечественную войну, конфликт в Афганистане, борьбу за существование после развала Союза и, наконец, возможность просто заниматься тем, что хорошо умеют.

Голубой берет – это всегда престижно. Где и как готовят бойцов спецназа и ВДВ-34

Мобильные, манёвренные, напористые и способные противостоять незаконным бандформированиям, диверсантам – они объединились в силы специальных операций Беларуси.

Голубой берет – это всегда престижно. Где и как готовят бойцов спецназа и ВДВ-37

Мобильные бригады, способные днем и ночью, скрытно, точно и автономно вести боевые действия. Сегодня силы специальных операций самые оснащённые: от бронированных автомобилей до средств наблюдения и самого современного оружия – есть все, чтобы оставаться практически неуязвимыми и способными быть самым эффективным и надежным звеном системы нацбезопасности.

Голубой берет – это всегда престижно. Где и как готовят бойцов спецназа и ВДВ-40

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Мы полностью боеготовы, и все последние конфликты показали, что именно с таких ребят оно начинается, они первые выполняют задачи. Если они успешно выполнят задачи, значит дальше все цели, стоящие перед нами, будут выполнены.

Голубой берет – это всегда престижно. Где и как готовят бойцов спецназа и ВДВ-43

Этих уникальных бойцов готовят сразу в трёх точках страны: в Витебске, Бресте и Марьиной Горке. Боеспособность регулярно проверяют на всевозможных, в том числе и международных учениях.

Голубой берет – это всегда престижно. Где и как готовят бойцов спецназа и ВДВ-46

Положение дел, оснащенность и боеспособность – на личном контроле Главнокомандующего. В одну только бригаду в Марьиной Горке глава государства приезжал четырежды. А за последние два месяца и вовсе побывал во всех. Александр Лукашенко много общался с военными, сообщения об этом появлялись в СМИ. Тогда едва ли рядовой белорус обратил на это внимание и вслушался в слова, адресованные вроде как только десантникам. 

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Голубой берет – это всегда престижно. Где и как готовят бойцов спецназа и ВДВ-49

Ответить неприятелю (кем бы он ни был) и не допустить эскалацию конфликта силы специальных операций готовы в любой момент. Несколько тысяч подготовленных бойцов, спецтехника. Часть впечатляющего арсенала показали накануне в центре белорусской столицы. Когда ещё увидишь бронированные автомобили, форсирующие Свислочь?

Голубой берет – это всегда престижно. Где и как готовят бойцов спецназа и ВДВ-52



Кстати, подготовка к празднику у десантников проходила под информационной бомбардировкой, мол, с чего вдруг? Но этим людям, кажется, все равно. Они свои задачи знают.

Голубой берет – это всегда престижно. Где и как готовят бойцов спецназа и ВДВ-54

Алексей Попов, заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Войны не хотят Вооруженные Силы в первую очередь. И наша задача – обеспечить конституционный порядок, суверенитет и территориальную целостность.

Голубой берет – это всегда престижно. Где и как готовят бойцов спецназа и ВДВ-57

Носить голубой берет всегда было престижно. ВДВ и силы спецопераций удивительное братство, которое с годами лишь крепчает. Ровно на столько, чтобы выполнять задачи,которые кажутся невозможными всем, кроме них. 

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Юлия Федорова # Вадим Денисенко # Алексей Потапов # Фотофакт

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