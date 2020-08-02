Голубой берет – это всегда престижно. Где и как готовят бойцов спецназа и ВДВ

Новости Беларуси. Их называют элитой Вооруженных Сил – люди в голубых беретах. 2 августа в Беларуси – день ВДВ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Единство и доблесть нескольких поколений воинов – то, что подметил Президент в своем поздравлении белорусским десантникам. Нынешний праздник особый – в 2020 году 90 лет воздушно-десантным войскам. Минувшая суббота, 1 августа, по этому случаю в Минске была невероятно зрелищной. Публике показали не только новую технику, но и впервые водный вальс бронетранспортеров. «Никто кроме них» – репортаж Алены Сыровой.

От таких звуков в центре города волей-неволей содрогаешься. Видеть вооружённых ребят в камуфляже белорусам доводится, к счастью, нечасто.

В честь профессионального праздника тех, кто сделал свой выбор в пользу службы в ВДВ и силах спецопераций, показали то, что обычно скрыто от глаз гражданских, и то, что никто кроме них, элиты Вооружённых Сил, одолеть не способен.









В воздухе, воде и на земле. Ребята в голубых беретах готовы в любое время оказаться в заданном месте, нанести точный удар и выполнить поставленную задачу. Их противник – любой, кто посягнул на безопасность страны и жизнь отдельно взятого её гражданина.

Контрдиверсионные действия, все, что может случиться на территории Республики Беларусь, подвластно выполнению нами.

Среди своих друзей, когда прыгаешь с вертолета, дальше, все – в бой с товарищами своими. Мне это ближе всего.

И всё же их главная стихия – воздух. Оказываться практически незаметно там, где тебя не ждёт противник – возможность, которую даёт десантирование.

Абсолютно всех в ВДВ учат бесстрашно нырять в небо, но, как и везде, профессионализм здесь определяется не количеством, а качеством (точностью) прыжков. У тех же, кто накануне приземлялся прямо в центр Минска на набережную Свислочи и даже в саму реку, впечатляют оба показателя.

Юлия Федорова, спортсмен-инструктор взвода ВДП:

Сама сложность прыжка в том, что ветер сильноватый такой. Нам передавали, что ветер 6 м/с, а скорость купола – 7 метров вперед, то есть если бы он усилился, могло нести спиной. Поэтому за девочек волновались, но погода нас не подвела.

Белорусский воздушный спецназ в своей истории переживал самые разные периоды: Великую Отечественную войну, конфликт в Афганистане, борьбу за существование после развала Союза и, наконец, возможность просто заниматься тем, что хорошо умеют.

Мобильные, манёвренные, напористые и способные противостоять незаконным бандформированиям, диверсантам – они объединились в силы специальных операций Беларуси.

Мобильные бригады, способные днем и ночью, скрытно, точно и автономно вести боевые действия. Сегодня силы специальных операций самые оснащённые: от бронированных автомобилей до средств наблюдения и самого современного оружия – есть все, чтобы оставаться практически неуязвимыми и способными быть самым эффективным и надежным звеном системы нацбезопасности.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Мы полностью боеготовы, и все последние конфликты показали, что именно с таких ребят оно начинается, они первые выполняют задачи. Если они успешно выполнят задачи, значит дальше все цели, стоящие перед нами, будут выполнены.

Этих уникальных бойцов готовят сразу в трёх точках страны: в Витебске, Бресте и Марьиной Горке. Боеспособность регулярно проверяют на всевозможных, в том числе и международных учениях.

Ответить неприятелю (кем бы он ни был) и не допустить эскалацию конфликта силы специальных операций готовы в любой момент. Несколько тысяч подготовленных бойцов, спецтехника. Часть впечатляющего арсенала показали накануне в центре белорусской столицы. Когда ещё увидишь бронированные автомобили, форсирующие Свислочь?





Кстати, подготовка к празднику у десантников проходила под информационной бомбардировкой, мол, с чего вдруг? Но этим людям, кажется, все равно. Они свои задачи знают.

Алексей Попов, заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Войны не хотят Вооруженные Силы в первую очередь. И наша задача – обеспечить конституционный порядок, суверенитет и территориальную целостность.