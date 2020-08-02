Владимир Шоков об инциденте в Лиде: «Не верю я, что тот десантник, который воевал, может такое заявить»

Алена Сырова: Электоральная кампания, безусловно, внесла напряженность в привычную жизнь. Но только не тех, кто действительно сделал выбор в пользу мира и на том стоит, несмотря на провокации.

Владимир Шоков, председатель совета Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»:

По поводу того инцидента, что произошел в Лиде, где псведодесантник от имени всех десантников выступил непонятно с какой целью, хотя его позицию практически никто не поддерживает. Не верю я, что тот десантник, который воевал, может такое заявить. У тебя есть право – проголосуй, как ты считаешь нужным. Но не говори от имени всех, кто ты, что ты.



Ответить неприятелю (кем бы он ни был) и не допустить эскалацию конфликта силы специальных операций готовы в любой момент.