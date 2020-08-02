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Владимир Шоков об инциденте в Лиде: «Не верю я, что тот десантник, который воевал, может такое заявить»

02 августа 2020 16:34
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Новости Беларуси. 2 августа в Беларуси – день ВДВ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Единство и доблесть нескольких поколений воинов – то, что подметил Президент в своем поздравлении белорусским десантникам.

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Владимир Шоков об инциденте в Лиде: «Не верю я, что тот десантник, который воевал, может такое заявить»-1

Алена Сырова:
Электоральная кампания, безусловно, внесла напряженность в привычную жизнь. Но только не тех, кто действительно сделал выбор в пользу мира и на том стоит, несмотря на провокации. 

Владимир Шоков об инциденте в Лиде: «Не верю я, что тот десантник, который воевал, может такое заявить»-4

Владимир Шоков, председатель совета Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»:
По поводу того инцидента, что произошел в Лиде, где псведодесантник от имени всех десантников выступил непонятно с какой целью, хотя его позицию практически никто не поддерживает. Не верю я, что тот десантник, который воевал, может такое заявить. У тебя есть право – проголосуй, как ты считаешь нужным. Но не говори от имени всех, кто ты, что ты.

Ответить неприятелю (кем бы он ни был) и не допустить эскалацию конфликта силы специальных операций готовы в любой момент.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Алена Сырова # Владимир Шоков # Фотофакт

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