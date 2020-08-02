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«Это лучшие люди». Как в Беларуси отмечают День десантника

02 августа 2020 13:47
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Новости Беларуси. По всей Беларуси 2 августа представители элитных боевых подразделений отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это лучшие люди». Как в Беларуси отмечают День десантника-1

«Это лучшие люди». Как в Беларуси отмечают День десантника-3

В 2020 году это и 90-летний юбилей создания воздушно-десантных войск.

Поздравляя со знаковым событием военнослужащих и ветеранов, Президент Беларуси отметил: День десантника символизирует единство и доблесть воинов в голубых беретах.

Накануне, 1 августа, торжества прошли в столице, сегодня – в Витебске, Марьиной Горке и Бресте.

«Это лучшие люди». Как в Беларуси отмечают День десантника-6

«Это лучшие люди». Как в Беларуси отмечают День десантника-8

День десантника в Бресте начался с пробега в память о погибших при исполнении интернационального долга. Длина маршрута – 8 километров. Участники – военнослужащие разных поколений. Пунктом назначения для них стала воинская часть 38-й бригады. Её двери сегодня открыты для всех желающих.

«Это лучшие люди». Как в Беларуси отмечают День десантника-11

«Это лучшие люди». Как в Беларуси отмечают День десантника-13

Солдатский привал и шоу для зрителей, эффектные приёмы рукопашного и воздушного боёв, элементы альпинистской подготовки – бойцы демонстрируют высший пилотаж. А разведывательно-десантная рота разыграет один из боевых эпизодов.

«Это лучшие люди». Как в Беларуси отмечают День десантника-16

Валентин Иванов, подполковник запаса, командир первого парашютно-десантного батальона:
Одно из качеств десантника – там все равны. От рядового, прапорщика, майор, подполковник, генерал – все одинаковы, особенно когда выполняют задачу. Если кто-то подвел, значит неправильно это. Но за всю свою жизнь я не видел, чтобы кто-то подводил или друга, или командира. Это лучшие люди.

«Это лучшие люди». Как в Беларуси отмечают День десантника-19

Геннадий Лаппо, житель Гродно:
Все, кто служил, кто прочувствовал это, могут называться настоящими десантниками. Что такое ненастоящий? Ненастоящих не бывает.

«Это лучшие люди». Как в Беларуси отмечают День десантника-22

И в воздухе, и на земле, и под водой – бойцам элитных подразделений по плечу выполнить боевую задачу любого уровня сложности и опасности. Недаром отбор в элитные бригады (а их только три в Беларуси) проходят исключительно самые здоровые и выносливые солдаты. Бойцы сил специальных операций – элита белорусской армии. Их подготовка сегодня соответствует уровню военнослужащего XXI века.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Валентин Иванов # Геннадий Лаппо # Фотофакт

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