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Александр Лукашенко: у нас маловато «майданутых», их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты

24 июля 2020 13:44
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Новости Беларуси. 24 июля глава государства посещает с рабочей поездкой Пуховичский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поездка началась с визита в 5-ю отдельную бригаду специального назначения.

Александр Лукашенко: у нас маловато «майданутых», их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты-1

Александр Лукашенко: мы модернизировали Вооружённые Силы, приспосабливая их к ведению войны в современных условиях

Общаясь с воинским коллективом, Александр Лукашенко подчеркнул, что бригада в Марьиной Горке особая. 

Александр Лукашенко: у нас маловато «майданутых», их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Две части, которые я в свое время выбрал, хорошо подготовлены для того, чтобы не допустить эскалации, напряженности внутри страны.

Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании – прим.) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах. Так было, вы помните, в Ливии, в Сирии, в Ираке идет война, управляемый хаос, стало только хуже.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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