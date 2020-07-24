Александр Лукашенко: у нас маловато «майданутых», их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Две части, которые я в свое время выбрал, хорошо подготовлены для того, чтобы не допустить эскалации, напряженности внутри страны.

Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании – прим.) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах. Так было, вы помните, в Ливии, в Сирии, в Ираке идет война, управляемый хаос, стало только хуже.