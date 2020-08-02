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«Это вообще, конечно, подарок». Бобруйская детская больница принимает пациентов после ремонта

02 августа 2020 12:41
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Новости Беларуси. В Бобруйске после масштабной реконструкции открылась городская детская больница. Построена она была ещё в 1963 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это вообще, конечно, подарок». Бобруйская детская больница принимает пациентов после ремонта-1

Поэтому капитальный ремонт здесь был просто необходим. Строительные работы начались в 2018-м. И хотя сдача по графику ожидалась только в ноябре, понимая всю значимость объекта, ремонт завершили в кратчайшие сроки.

«Это вообще, конечно, подарок». Бобруйская детская больница принимает пациентов после ремонта-4

Родными остались только фундамент и стены. А в остальном больница для малышей изменилась до неузнаваемости. 

«Это вообще, конечно, подарок». Бобруйская детская больница принимает пациентов после ремонта-7

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
В одном месте сосредоточены технологии, комфорт, уют и удобство. Для Бобруйска это вообще, конечно, подарок. Достойнейшая больница по оснащению. Особенно понравился этот позитив и снаружи, и внутри. Это уже огромная часть в лечении.

«Это вообще, конечно, подарок». Бобруйская детская больница принимает пациентов после ремонта-10

Александр Старовойтов, начальник Главного управления по здравоохранению Могилёвского облисполкома:
Для всех взрослых самое дорогое дети. И эта больница на сегодня является комплектом всех максимальных возможностей по лечению детей, начиная от возраста роддома и заканчивая 18 годами. Здесь есть все самые современные методики обследования.

«Люди ждут открытия». Как изменилась детская больница в Бобруйске после масштабной реконструкции

«Это вообще, конечно, подарок». Бобруйская детская больница принимает пациентов после ремонта-13

Палаты повышенной комфортности, новая удобная мебель. Возле каждой кровати переговорные устройства для связи с медперсоналом. Медучреждение обслуживает больше 40 тысяч маленьких бобруйчан, а также жителей близлежащих районов: Бобруйского, Осиповичского, Глусского, Кировского и Кличевского. 

# Здоровье # общество # Борис Андросюк # Александр Старовойтов # Фотофакт

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