Головченко встретится с президентом Татарстана Миннихановым

Правительственная делегация во главе с премьер-министром Беларуси находится с рабочим визитом в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 21 сентября запланирована встреча Романа Головченко с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в Казани, посещение крупнейших предприятий региона, а также бизнес-встречи, по итогам которых планируется подписание соглашений о сотрудничестве. Напомним, накануне премьер прибыл в Уфу, где встретился с главой Башкортостана и посетил ряд предприятий.

Как заявил Роман Головченко, Беларусь с этим российским регионом могут выйти на объем товарооборота в миллиард долларов. Цель визита – конкретные новые договоренности по увеличению как поставок белорусских товаров в эти регионы, так и поставок из России того, что необходимо для обеспечения устойчивой работы нашей промышленности. Отметим, региональное сотрудничество двух стран имеет огромное значение. Россия – наш основной стратегический партнер. Так, по итогам 2021 года объем товарооборота составил более 40 миллиардов долларов.