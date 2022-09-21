Головченко встретится с президентом Татарстана Миннихановым

Правительственная делегация во главе с премьер-министром Беларуси находится с рабочим визитом в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 21 сентября запланирована встреча Романа Головченко с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в Казани, посещение крупнейших предприятий региона, а также бизнес-встречи, по итогам которых планируется подписание соглашений о сотрудничестве. Напомним, накануне премьер прибыл в Уфу, где встретился с главой Башкортостана и посетил ряд предприятий.
Роман Головченко с визитом в Башкортостане – какие сферы сотрудничества обсуждаются? Подробнее.