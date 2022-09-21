21 сентября – День поиска сказок. Чем ещё известна эта дата в истории?

Международный день мира

21 сентября отмечается Международный день мира. Этот день Генеральная Ассамблея ООН объявила днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов. Организация предлагает отмечать этот день как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. Для большинства людей мир – это повседневная реальность. На улицах городов спокойно, дети ходят в школу и детский сад. Там, где устои общества прочны, бесценный дар мира может никем особо и не замечаться. Но события последних лет – войны, терроризм, глубокие противоречия, разделяющие народы, климатический кризис, вирусы – обусловили беспрецедентную актуальность Международного дня мира сегодня. Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы – важнейший церковный праздник, в православии он относится к числу двунадесятых и отмечается 21 сентября. Праздник установлен церковью в IV веке. Появление на свет матери Иисуса Христа – великое событие для всех верующих, ведь оно совершилось для спасения человечества и приобщения к вечной жизни. Никакой важный церковный праздник не обходится без народных примет, которые берут свое начало из крестьянского календаря, сформированного еще в языческие времена. Этот день называют в народе Осенины и благодарят Пресвятую Деву за плодородие, просят семейного благополучия и здоровья для детей.

21 сентября отмечается День коллекционера. Праздник посвящен одному из популярных хобби – собиранию марок, книг, значков, игрушек, предметов искусства, засушенных растений, географических карт и многого другого. Стоимость коллекций может достигать нескольких миллионов рублей или долларов. Их продают на аукционах. Однако, независимо от стоимости предметов, для каждого увлеченного собирателя его коллекция по-своему бесценна. Международный день коллекционера отмечается 28 августа, но белорусы продолжают традиции, заложенные в Советском Союзе. Владельцы антиквариата и других собраний предметов празднуют День коллекционера 21 сентября. День поиска сказок