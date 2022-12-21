Головченко вручил медали «За трудовые заслуги» 64 белорусам

Новости Беларуси. Патриоты страны и профессионалы в своем деле. Медаль «За трудовые заслуги» из рук премьер-министра по поручению главы государства 21 декабря получили 64 белоруса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония по традиции состоялась во Дворце Республики. Приятное волнение от внимания на самом высоком уровне испытали нефтяник, налоговик, журналист, слесарь, педагог, водитель, станочник (кстати, в женском обличье). Каждый из них своим ежедневным, а зачастую и сверхурочным трудом дает стимул к развитию самых разных отраслей нашей страны. И, что немаловажно, их профессиональный подвиг пришелся на непростое для Беларуси время санкций и ограничений.

Елена Мужева, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Витебскому району:

За результаты работы, за работу всего коллектива – и в преддверии Нового года получить награду очень приятно, волнительно.

Елена Радзивилова, начальник управления налоговой инспекции Ленинского района Минска:

То, что оценили по достоинству мои заслуги, огромное спасибо моему коллективу, потому что это совместный труд. Мы стараемся, чтобы у нас были хорошие дороги, чтобы медицина была на должном уровне. Поэтому это наши тоже заслуги, и любое поступление в бюджет – мы всегда радуемся, когда это есть.

Алексей Кушнаренко, генеральный директор «Белтопгаз»:

У нас очень много планов, идей, а главное – желания по совершенствованию газовой и торфяной промышленности. А когда у тебя есть поддержка главы государства и команда настоящих профессионалов, то любые задачи выполнимы.