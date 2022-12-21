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Головченко вручил медали «За трудовые заслуги» 64 белорусам

21 декабря 2022 15:32
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Новости Беларуси. Патриоты страны и профессионалы в своем деле. Медаль «За трудовые заслуги» из рук премьер-министра по поручению главы государства 21 декабря получили 64 белоруса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Головченко вручил медали «За трудовые заслуги» 64 белорусам -1

Торжественная церемония по традиции состоялась во Дворце Республики. Приятное волнение от внимания на самом высоком уровне испытали нефтяник, налоговик, журналист, слесарь, педагог, водитель, станочник (кстати, в женском обличье). Каждый из них своим ежедневным, а зачастую и сверхурочным трудом дает стимул к развитию самых разных отраслей нашей страны. И, что немаловажно, их профессиональный подвиг пришелся на непростое для Беларуси время санкций и ограничений.

Головченко вручил медали «За трудовые заслуги» 64 белорусам -4

Елена Мужева, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Витебскому району:
За результаты работы, за работу всего коллектива – и в преддверии Нового года получить награду очень приятно, волнительно.

Головченко вручил медали «За трудовые заслуги» 64 белорусам -7

Елена Радзивилова, начальник управления налоговой инспекции Ленинского района Минска:
То, что оценили по достоинству мои заслуги, огромное спасибо моему коллективу, потому что это совместный труд. Мы стараемся, чтобы у нас были хорошие дороги, чтобы медицина была на должном уровне. Поэтому это наши тоже заслуги, и любое поступление в бюджет – мы всегда радуемся, когда это есть.

Головченко вручил медали «За трудовые заслуги» 64 белорусам -10

Алексей Кушнаренко, генеральный директор «Белтопгаз»:
У нас очень много планов, идей, а главное – желания по совершенствованию газовой и торфяной промышленности. А когда у тебя есть поддержка главы государства и команда настоящих профессионалов, то любые задачи выполнимы.

Головченко вручил медали «За трудовые заслуги» 64 белорусам -13

Как признаются сами награжденцы, ценная награда вдохновляет на новые свершения. И, конечно, это стимул держать планку.

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# Госнаграды # общество # Елена Мужева # Елена Радзивилова # Алексей Кушнаренко # Роман Головченко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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