Спасение утопающего лучше доверить профессионалам. Напоминаем правила безопасности на водоёмах зимой

Спасение утопающего лучше доверить профессионалам. Напоминаем правила безопасности на водоемах зимой.
Спасение утопающего лучше доверить профессионалам. Напоминаем правила безопасности на водоемах зимой.
Анвар Игамбердиев, председатель ОСВОД:
Произошел достаточно трагичный случай, который был связан с рыбалкой, трое наших граждан вышли на копанку в водоеме, все трое оказались в воде. Наверное, они уже спасали как могли друг друга, но никто из них не выбрался.
И подобных историй, к сожалению, масса. Только за последние три года уже около 100 белорусов успели попасть в капкан непокорной природной стихии. Угодить в ледяную ловушку рискуют как дети, так и взрослые. Катание на льду, зимняя рыбалка. Азарт и тяга к приключениям делает людей жертвами своих страстных увлечений.
Анвар Игамбердиев:
Если вы выходите на лед, обязательно, простукивайте это место деревянным колом. Толщина льда должна быть не менее 7 сантиметров. Если вы приходите на рыбалку, побеспокойтесь о самых мелких вопросах. Оденьте на себя жилет. Конечно, должна быть веревка, чтобы ты выбросил этот линь и тебя можно было вытащить. Есть остро заточенные металлические стержни, чтобы можно было себя вытащить на лед.
В арсенале рыбака должен быть и свисток. Услышали отчаянный крик о помощи? Отбросьте эмоции в сторону, холодный расчет и логика – ваши верные спутники.
Анвар Игамбердиев:
Если посторонние люди увидели, они должны принять меры, чтобы можно было кинуть ему какую-то веревку, линь, подать доску большую, лестницы есть. И надо повернуться против течения, чтобы тебя не унесло.
Самому при этом выходить на водоем нельзя. Иначе смелый поступок обернется трагедией. Излишнее геройство на льду – ни к чему. Спасение утопающего – дело тонкое, а потому роль вызволителя лучше доверить профессионалам.
Алексей Карпенко, главный водолазный специалист ОСВОД:
Закуплены зимнее снаряжение и спасательный инвентарь, отработаны приемы спасания и оказания первой помощи на льду. Водолазно-спасательная служба ОСВОД оснащена инновационным средством спасания на льду таким, как аэролодка «Пиранья», оснащенная двигателем «Субару», позволяющим развивать скорость по ледовому покрытию до 150 километров, и порядка 80 километров в час она готова развивать по суше. На данное спасательное судно можно поместить порядка 8 человек, включая экипаж.
Чтобы не подвергать себя и близких серьезной опасности, заранее убедитесь, что за окном действительно морозно, а толщина льда соответствует установленным специалистами нормам. Берегите жизнь и будьте здоровы.
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