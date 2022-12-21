Спасение утопающего лучше доверить профессионалам. Напоминаем правила безопасности на водоёмах зимой

Анвар Игамбердиев, председатель ОСВОД: ​Произошел достаточно трагичный случай, который был связан с рыбалкой, трое наших граждан вышли на копанку в водоеме, все трое оказались в воде. Наверное, они уже спасали как могли друг друга, но никто из них не выбрался.

​И подобных историй, к сожалению, масса. Только за последние три года уже около 100 белорусов успели попасть в капкан непокорной природной стихии. Угодить в ледяную ловушку рискуют как дети, так и взрослые. Катание на льду, зимняя рыбалка. Азарт и тяга к приключениям делает людей жертвами своих страстных увлечений.

Анвар Игамбердиев:

Если вы выходите на лед, обязательно, простукивайте это место деревянным колом. Толщина льда должна быть не менее 7 сантиметров. Если вы приходите на рыбалку, побеспокойтесь о самых мелких вопросах. Оденьте на себя жилет. Конечно, должна быть веревка, чтобы ты выбросил этот линь и тебя можно было вытащить. Есть остро заточенные металлические стержни, чтобы можно было себя вытащить на лед.

​В арсенале рыбака должен быть и свисток. Услышали отчаянный крик о помощи? Отбросьте эмоции в сторону, холодный расчет и логика – ваши верные спутники.