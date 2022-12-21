Главное не вспотеть. Какую одежду выбирать для зимы?

После плюсовой температуры и слякоти ударил мороз, снег идет. Ну не красота ли? В такую погоду хочется гулять и дышать чистым воздухом. А чтобы прогулка не обернулась простудой, травмой или переохлаждением, нужно экипироваться с умом.

Катерина Лабодина, персональный стилист: Зимой лучше использовать такие теплые и плотные ткани, как шерсть, вельвет, плотный трикотаж и кожа. Любое изделие из кожи будет модным и согревающим.

Валерий Тихон, врач травматолог-ортопед высшей категории:

Выходя из дома, зная, что гололед, в первую очередь надо обратить внимание на обувь. Обувь должна быть удобной, с хорошим протектором и желательно с высоким берцем, жестким, который держит голеностопный сустав. Потому что при падении подворачивается голеностопный сустав. Необязательно обувь должна быть дорогая, главное, чтобы был хороший протектор, потому что иногда дорогая обувь, которой пользуются несколько лет, протектор на подошве уже стертый, и она скользкая. Проще купить даже дешевую обувь для этих случаев, с хорошим тракторным протектором, с широкой основой.

В холода не всегда понятно, в чем стоит выходить на улицу. Так как в минус 20 хочется укутаться, но вот в общественном транспорте плюсовая температура. В итоге нужно соблюсти баланс, а помочь в этом может принцип многослойности. Используя данный способ, помните, что нужно избегать обтягивающей одежды, так как тело должно дышать.

Катерина Лабодина:

Например, вы можете надеть хлопковую маечку, на маечку можете надеть водолазку, либо рубашку, как последний завершающий слой, пиджак, кардиган либо теплый свитер.