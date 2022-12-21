Главное не вспотеть. Какую одежду выбирать для зимы?

После плюсовой температуры и слякоти ударил мороз, снег идет. Ну не красота ли? В такую погоду хочется гулять и дышать чистым воздухом. А чтобы прогулка не обернулась простудой, травмой или переохлаждением, нужно экипироваться с умом.
После плюсовой температуры и слякоти ударил мороз, снег идет. Ну не красота ли? В такую погоду хочется гулять и дышать чистым воздухом. А чтобы прогулка не обернулась простудой, травмой или переохлаждением, нужно экипироваться с умом.
Катерина Лабодина, персональный стилист:
Зимой лучше использовать такие теплые и плотные ткани, как шерсть, вельвет, плотный трикотаж и кожа. Любое изделие из кожи будет модным и согревающим.
Валерий Тихон, врач травматолог-ортопед высшей категории:
Выходя из дома, зная, что гололед, в первую очередь надо обратить внимание на обувь. Обувь должна быть удобной, с хорошим протектором и желательно с высоким берцем, жестким, который держит голеностопный сустав. Потому что при падении подворачивается голеностопный сустав. Необязательно обувь должна быть дорогая, главное, чтобы был хороший протектор, потому что иногда дорогая обувь, которой пользуются несколько лет, протектор на подошве уже стертый, и она скользкая. Проще купить даже дешевую обувь для этих случаев, с хорошим тракторным протектором, с широкой основой.
В холода не всегда понятно, в чем стоит выходить на улицу. Так как в минус 20 хочется укутаться, но вот в общественном транспорте плюсовая температура. В итоге нужно соблюсти баланс, а помочь в этом может принцип многослойности. Используя данный способ, помните, что нужно избегать обтягивающей одежды, так как тело должно дышать.
Катерина Лабодина:
Например, вы можете надеть хлопковую маечку, на маечку можете надеть водолазку, либо рубашку, как последний завершающий слой, пиджак, кардиган либо теплый свитер.
Валерий Тихон:
Если вы рассчитываете активно ездить на лыжах, на сноуборде, то, конечно, одежда должна быть в зависимости от погоды. Желательно термобелье и наружная одежда, желательно, чтобы была с мембраной, чтобы не замерзнуть. Шапка и шарф должны быть достаточно теплые и толстые, желательно вязаные, чтобы при падении, допустим, при контакте головы со льдом, чтобы она смягчала удар. Шарф желательно плотный, махровый, который будет фиксировать шейный отдел позвоночника.
Маленький ребенок в зимнее время очень восприимчив к перепадам температуры, так как его организм обладает несовершенной системой терморегуляции. Поэтому важно выбирать правильные наряды, хорошего качества и материала.
Катерина Лабодина:
Для деток, чтобы нам было тепло на прогулках, мы выбираем непромокаемые комбинезончики, теплые шарфы, шапки и варежки. Чтобы согреться зимой, лучше всего избегать синтетики, потому что на улице она вас не согреет, а в помещении будет излишне жарко, этот материал не пропускает воздух. Лучше всего в зимний период использовать смесовые ткани, либо натуральные.
Чтобы не замерзнуть, много двигайтесь, так как активная работа мышц усиливает кровоток и выделяет тепло, но не переусердствуйте, чтобы не вспотеть.
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