Ремонт, некачественная вода и получение земли. Турчин провёл личный приём граждан

Новости Беларуси. Улучшение качества водопроводной воды, получение земельных участков и капитальный ремонт жилья. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин провел личный прием граждан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, руководитель транспортной компании Андрей Севастьян обратился к губернатору с просьбой выкупить земельный участок. Возле деревни Калинино Минского района у предприятия есть большой объект придорожного сервиса. Однако их транспорту приходится передвигаться по дорогам, которые принадлежат сельхозпредприятию. Председатель Миноблисполкома дал поручение поставить точку в этом вопросе.

Андрей Севастьян, директор транспортной компании:

Мы просили председателя облисполкома, чтобы нашему предприятию разрешили выкупить эти земли в наше пользование. И мы смогли беспрепятственно передвигаться по этим дорогам. Председатель облисполкома пообещал, что будет решен наш вопрос положительно до 1 марта 2023 года.