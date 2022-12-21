Прямой эфир

Ремонт, некачественная вода и получение земли. Турчин провёл личный приём граждан

21 декабря 2022 15:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Улучшение качества водопроводной воды, получение земельных участков и капитальный ремонт жилья. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин провел личный прием граждан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ремонт, некачественная вода и получение земли. Турчин провёл личный приём граждан-1

Так, руководитель транспортной компании Андрей Севастьян обратился к губернатору с просьбой выкупить земельный участок. Возле деревни Калинино Минского района у предприятия есть большой объект придорожного сервиса. Однако их транспорту приходится передвигаться по дорогам, которые принадлежат сельхозпредприятию. Председатель Миноблисполкома дал поручение поставить точку в этом вопросе.

Ремонт, некачественная вода и получение земли. Турчин провёл личный приём граждан-4

Андрей Севастьян, директор транспортной компании:
Мы просили председателя облисполкома, чтобы нашему предприятию разрешили выкупить эти земли в наше пользование. И мы смогли беспрепятственно передвигаться по этим дорогам. Председатель облисполкома пообещал, что будет решен наш вопрос положительно до 1 марта 2023 года.

Ремонт, некачественная вода и получение земли. Турчин провёл личный приём граждан-7

Всего за помощью к губернатору обратилось около 20 человек из восьми районов области. Все вопросы взяты на контроль, по каждому даны аргументированные ответы.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Прием граждан # общество # Александр Турчин # Андрей Севастьян # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Главное не вспотеть. Какую одежду выбирать для зимы?
21 декабря 2022 15:12

Главное не вспотеть. Какую одежду выбирать для зимы?

Не дарите предметы личной гигиены. Как выбрать подарок для коллег?
21 декабря 2022 15:08

Не дарите предметы личной гигиены. Как выбрать подарок для коллег?

Родители разводятся, с кем останется ребёнок? Спросили у адвоката
21 декабря 2022 14:57

Родители разводятся, с кем останется ребёнок? Спросили у адвоката