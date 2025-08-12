Головченко войдёт в состав Президиума Совмина – поручение Президента
Александр Лукашенко заслушал доклад председателя правления Национального банка Романа Головченко. В центре внимания – ключевые вопросы, напрямую влияющие на деятельность банков и экономику страны в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Головченко: мы должны достичь прорывных результатов на крипторынке. Подробности.
Прогнозы диванных скептиков не оправдались, а критика кадровых решений Первого оказалась, как всегда, несостоятельной.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вслух заявить о том, какую политику мы будем проводить в ближайшее время и какова моя позиция в отношении Национального банка. И почему вдруг, как тут многие воют, и особенно беглые: вот не специалист, он на банк назначен и так далее. На все вопросы мы должны ответить, особо не углубляясь на глупости. Это главное.
Что касается самого кадрового решения, то это не первый неожиданный кульбит в профессиональной биографии Головченко. Выпускник МГИМО экономическое образование получил в нашей Академии управления. В багаже личных компетенций и кейсе KPI огромный опыт дипломатической службы и внешнеэкономической деятельности. Кстати, именно правительство Головченко достойно выстояло в самый сложный период в истории современной белорусской государственности. Теперь топ-управленца вновь возвращают на Советскую, 11 – по совместительству.
Лукашенко ставит вопрос о дальнейшей судьбе крипторынков. Подробности здесь.
Президент считает, что, например, глава Национального банка должен в том числе и активно работать в системе правительства, и даст поручение включить правление Национального банка, возможно, других должностных лиц в состав Президиума Совета министров, чтобы более комплексно рассматривать вопросы, которые в целом стоят перед белорусской экономикой.