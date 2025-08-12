Головченко войдёт в состав Президиума Совмина – поручение Президента

Александр Лукашенко заслушал доклад председателя правления Национального банка Романа Головченко. В центре внимания – ключевые вопросы, напрямую влияющие на деятельность банков и экономику страны в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Головченко: мы должны достичь прорывных результатов на крипторынке. Подробности.

Прогнозы диванных скептиков не оправдались, а критика кадровых решений Первого оказалась, как всегда, несостоятельной.