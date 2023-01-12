Головченко о положительном сальдо с Россией: «Рекордная планка взята, но её надо превзойти»
Новости Беларуси. Реализация союзных программ Беларуси и России не означает потерю суверенитета одной из стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в интеграционных процессах нужно идти от жизни, иначе все можно сломать. Об этом сегодня, 12 января, говорил Президент нашей страны на совещании, где обсудили промежуточные итоги работы над всеми союзными программами. Итак, какой результат имеем сегодня? От всего объема выполнено порядка 70 %. Это неплохой результат, но есть нюансы.
Тему продолжит политический обозреватель Алена Сырова.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Результатом нашего взаимодействия можно считать не столько увеличение товарооборота, сколько наше эффективное противодействие санкционному давлению, хотя, чего уж скромничать: то, что в таких условиях нам удалось впервые достичь положительного сальдо, тоже очень приятно. Притом не за счет сокращения импорта, а за счет увеличения экспорта. Почему это еще и важно, Президент помогает объяснить простыми словами.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
У нас всегда была в торговле с Россией одна из главных проблем – отрицательное сальдо торговли товарами и услугами. То есть мы импортировали из России товаров больше, чем...
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Там покупали больше, чем продавали.
– Да, в некоторые годы эта разбежка доходила до 7 миллиардов долларов.
– И нам приходилось дисбаланс торговли уравновешивать за счет торговли с какими-то другими странами. Что не очень просто, когда мир экономически поделен. Но в прошлом году мы имеем такое сальдо, то есть продаем туда больше на 4 миллиарда долларов, чем купили там.
– Четыре с половиной.
Как этого результата достигали, Роман Головченко поделился, отметив, что на достигнутом останавливаться никто не станет, хотя будет не просто. Благоприятных условий на рынке, которые сложились в 2022 году, уже едва ли стоит ожидать. Теперь понятно, почему Президент в 2022-м так часто просил быть расторопнее и не ждать с моря погоды.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Конечно, здесь помогла нам и мировая конъюнктура цен, и ситуация, связанная с освобождением определенных товарных ниш на российском рынке, но это не значит, что это произошло автоматически. Работа была организована многоуровневая и с федеральной властью России, и с губернаторами. Вы помните череду визитов в этом году руководителей российских регионов в Минск. Я неоднократно посещал российские регионы, члены правительства, закрепленные должностные лица. И там с карандашом, блокнотом, цифры, факторы, грузовые автомобили, колбаса, сыр и так далее. Вот так сшивалась живая материя белорусско-российского товарооборота. Рекордная планка взята, но ее надо превзойти в этом году. А ценовой фактор уже не будет играть такой роли. Видим, что рост цен замедляется, в принципе, мировой рост цен замедляется. Это будет влиять и на белорусские цены, и на белорусские экспортные позиции, поэтому еще очень много серьезной работы.
Алена Сырова:
Вместе с тем Беларусь настроена на реализацию всех союзных программ, в этом процессе мы идем поступательно, никуда не торопимся, дабы потом не отматывать назад. Следующий этап ревизии совместной работы – заседание союзного Совмина, где будет решение о проведении Высшего госсовета. И есть большая вероятность, что все эти встречи союзников состоятся уже в ближайшие несколько месяцев.
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