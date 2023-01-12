Головченко о положительном сальдо с Россией: «Рекордная планка взята, но её надо превзойти»

Новости Беларуси. Реализация союзных программ Беларуси и России не означает потерю суверенитета одной из стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в интеграционных процессах нужно идти от жизни, иначе все можно сломать. Об этом сегодня, 12 января, говорил Президент нашей страны на совещании, где обсудили промежуточные итоги работы над всеми союзными программами. Итак, какой результат имеем сегодня? От всего объема выполнено порядка 70 %. Это неплохой результат, но есть нюансы.

Алена Сырова, политический обозреватель: Результатом нашего взаимодействия можно считать не столько увеличение товарооборота, сколько наше эффективное противодействие санкционному давлению, хотя, чего уж скромничать: то, что в таких условиях нам удалось впервые достичь положительного сальдо, тоже очень приятно. Притом не за счет сокращения импорта, а за счет увеличения экспорта. Почему это еще и важно, Президент помогает объяснить простыми словами.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

У нас всегда была в торговле с Россией одна из главных проблем – отрицательное сальдо торговли товарами и услугами. То есть мы импортировали из России товаров больше, чем...

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Там покупали больше, чем продавали.

– Да, в некоторые годы эта разбежка доходила до 7 миллиардов долларов.

– И нам приходилось дисбаланс торговли уравновешивать за счет торговли с какими-то другими странами. Что не очень просто, когда мир экономически поделен. Но в прошлом году мы имеем такое сальдо, то есть продаем туда больше на 4 миллиарда долларов, чем купили там.

– Четыре с половиной.

Как этого результата достигали, Роман Головченко поделился, отметив, что на достигнутом останавливаться никто не станет, хотя будет не просто. Благоприятных условий на рынке, которые сложились в 2022 году, уже едва ли стоит ожидать. Теперь понятно, почему Президент в 2022-м так часто просил быть расторопнее и не ждать с моря погоды.