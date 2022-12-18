«Голос Турции становится решающим». Какое значение у этой страны в мире?

Новости Беларуси. Сейчас самое время для коррекции базовых настроек межгосударственных отношений, которые, возможно, зависли и требуют перезагрузки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Турция для белорусов – настоящая восточная сказка по системе «все включено», куда летают целые «Боинги», загруженные туристами под завязку.

Западные страны не покидает мысль наказать турецкие компании за продолжение сотрудничества с Россией и Беларусью. В четверг, 15 декабря, Госдеп в очередной раз пригрозил Анкаре вторичными санкциями. На что президент Эрдоган припомнил роль Турции в решении зернового вопроса и упрекнул главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в жутком непрофессионализме.

Хасан Унал, профессор университета Малтепе (Стамбул)

Ситуация вокруг Турции накаляется. Вашингтон и Брюссель негодуют позицией Эрдогана по вопросу санкций, а особенно диалогом с президентом Путиным. Запад не заинтересован в сильной Анкаре, их очень настораживает тот факт, что наша армия выходит на лидирующие позиции в НАТО, а голос Турции становится решающим на Ближнем Востоке, да и в целом на мировой арене. Я думаю, в ближайшее время мы увидим попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны, особенно в преддверии важных политических событий.

Константин Герцев, корреспондент:

На что жалуются все, включая белорусов, живущих в Турции, так это на инфляцию. По оценке специалистов, она превысит 80 % по итогам этого года. Чтобы вам было понятнее. Доллар сейчас стоит более 18 лир. В начале этого года он стоил 13. Если мы в Стамбуле, в городе контрастов, то сразу вспоминается октябрьское совещание Президента, где он раскритиковал правительство за предполагаемую инфляцию в Беларуси в 20 %.