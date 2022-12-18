«Голос Турции становится решающим». Какое значение у этой страны в мире?

Новости Беларуси. Сейчас самое время для коррекции базовых настроек межгосударственных отношений, которые, возможно, зависли и требуют перезагрузки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Сейчас самое время для коррекции базовых настроек межгосударственных отношений, которые, возможно, зависли и требуют перезагрузки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Турция для белорусов – настоящая восточная сказка по системе «все включено», куда летают целые «Боинги», загруженные туристами под завязку.
Западные страны не покидает мысль наказать турецкие компании за продолжение сотрудничества с Россией и Беларусью. В четверг, 15 декабря, Госдеп в очередной раз пригрозил Анкаре вторичными санкциями. На что президент Эрдоган припомнил роль Турции в решении зернового вопроса и упрекнул главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в жутком непрофессионализме.
Хасан Унал, профессор университета Малтепе (Стамбул)
Ситуация вокруг Турции накаляется. Вашингтон и Брюссель негодуют позицией Эрдогана по вопросу санкций, а особенно диалогом с президентом Путиным. Запад не заинтересован в сильной Анкаре, их очень настораживает тот факт, что наша армия выходит на лидирующие позиции в НАТО, а голос Турции становится решающим на Ближнем Востоке, да и в целом на мировой арене. Я думаю, в ближайшее время мы увидим попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны, особенно в преддверии важных политических событий.
Константин Герцев, корреспондент:
На что жалуются все, включая белорусов, живущих в Турции, так это на инфляцию. По оценке специалистов, она превысит 80 % по итогам этого года. Чтобы вам было понятнее. Доллар сейчас стоит более 18 лир. В начале этого года он стоил 13. Если мы в Стамбуле, в городе контрастов, то сразу вспоминается октябрьское совещание Президента, где он раскритиковал правительство за предполагаемую инфляцию в Беларуси в 20 %.
Инфляция, противоречивая позиция по украинскому вопросу, военная операция в Сирии – то, чем так любит попрекать оппозиция Эрдогана. Турция на пороге самой важной электоральной кампании пятилетия – выборы президента. Его главный конкурент мэр Стамбула Экрем Имамоглу 14 декабря городским судом приговорен к двум годам и семи месяцам лишения свободы за оскорбление центризбиркома страны.
Запад в привычной себе форме призвал официальную Анкару придерживаться принципов демократии. Что-то похожее мы с вами проходили, не правда ли? Турция не просто на пересечении двух миров, она в центре их противостояния, где, как и принято на Востоке, исход зависит от сильного лидера.
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