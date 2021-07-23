Голод, ценные ресурсы Беларуси и кражи на производстве. Что ещё обсуждали во Дворце Независимости 23 июля?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко попросил доложить о состоянии техники – есть данные, что около 10 % зерносушильных комплексов не готовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросом займутся контролирующие органы. Соответствующее поручение прозвучало МВД и госконтролю. По факту проверки будет дана оценка работе каждого из губернаторов. Материал Евгения Пустового. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Когда и тема избитая – уборочная, и нет сенсаций – все планово. У журналистов всегда возникает вопрос – с какой фразы начинать материал. 23 июля Президент заметно облегчил нам задачу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Можно было с точки зрения даже журналистов сказать. Традиционно, это во-первых. Но все-таки главная составляющая причин нашей сегодняшней встречи с вами состоит в том, что год особенный. И не потому что погода у нас особенная. Она каждый год у нас особенная, поскольку мы занимаемся сельским хозяйством в зоне если не критического, хотя отчасти так, то рискованного земледелия. Это зона рискованного земледелия. Поэтому погода всегда преподносит нам сюрпризы, она неустойчива. Но главный фактор, на который надо обращать сегодня внимание аграриям и всем нам, всему руководству страны, прежде всего губернаторам, состоит в том, что продовольствие как никогда сегодня выросло в цене.

Евгений Пустовой:

Во Дворце Независимости постоянная температура. Но на улице гигантский кондиционер не поставишь. Май оказался слишком дождливым и холодным, а июль – засушливым. Это и есть зона рискованного земледелия. Поэтому работать по накатанной колее нельзя. Необходимо шевелиться. Именно расшевелить аграриев и особенно губернаторов – вот задача совещания во Дворце Независимости. «Прошу и требую: ни в коем случае не раскачиваться». Вот какие задачи поставил Президент перед губернаторами

Как говорится, если не можем изменить погоду, нужно изменить севооборот. Президент настаивает: теплее относиться к озимому ячменю. Даже опытное поле на малой родине глава государства готов отдать под эту культуру. Будь его больше – мы в шоколаде. Вот какую культуру Лукашенко поручил вырастить на своей малой родине Отдельная тема – рапс, настоящее золото Беларуси. Самая экспортоориентированная культура, еще и одно из эффективных средств профилактики онкологии. Например, за обеденным столом главы государства всегда продукты, заправленные либо приготовленные на рапсовом масле. А вот сводки по урожайности этой культуры не ахти какие. Лукашенко: я в пищу если употребляю какое-то масло, то это рапсовое. Пусть с горчинкой чуть-чуть, но это наше, белорусское

Евгений Пустовой:

Это перспективы, обсуждали и стратегию. Но главное сейчас – убрать и переработать то, что вырастили. Особенность 2021 года – сроки уборочной оттянуты. Хотя аграрии пока еще, что называется, разворачиваются на хлебных нивах, но уже незаметно намолотили первый миллион тонн зерна. Даже по госканалам это событие освятили сухо. Первые тысячники уже получили призы и признание. «Я с папой-комбайнером». Первым экипажем-тысячником на уборочной стал семейный тандем из Брестской области Семейный экипаж аграриев чествовал лично губернатор. Сегодня он в деловой обстановке.

Юрий Шулейко, председатель Брестского областного исполнительного комитета:

Достойно подготовлена техника, сегодня в поле будут работать более 1 380 комбайнов. Сегодня мы имеем урожайность порядка 36 центнеров с гектара. Нам действительно сегодня необходима кормовая база. Зерно в том числе является неотъемлемой частью для того, чтобы получать и привесы в животноводстве, и, естественно, получать достаточный объем молока. Во Дворце Независимости губернаторы, весь командный состав аграрной отрасли: и министры, и ученые. Понятно, тема уборочной. Вместе держатся руководители правоохранительных ведомств. Им отдельное поручение от главы государства. «Вот эти "несуны" в последнее время обнаглели крайне». Что Президент поручил МВД и КГК?

Слова Президента подтверждают и милицейские сводки. Пытались украсть комбикорм. МВД задержало четырёх человек Евгений Пустовой:

В-общем, ничего нового. Дефицит пока в одном – в дисциплине. Например, в гонке за передовыми показателями между хозяйствами, районами и областями важно не потерять урожайность. Колосья не зря с золотистым отливом – это самые ликвидные деньги. А они зачастую утекают сквозь решетки комбайнов, как вода сквозь пальцы.

Евгений Пустовой:

Технологичность – хорошее слово. Но дождь или жара – погода может быть разная. Главное, не сухо относиться к делу. Например, каждый 10-й комбайн, что называется, на приколе, с зернокомплексами ситуация не лучше. Надо задействовать мощности хлебокомбинатов и шевелиться на местах. В гонке за урожай глава государства потребовал не забывать о людях. Механизаторам – зарплаты и горячие обеды, а крестьянам, у которых свои зерновые участки, помощь в уборке хлеба. Президент Беларуси: «Это полное безобразие. Это значит, вы не готовились, губернаторы, к уборочной кампании»