Евродепутаты недовольны планом перевооружения ЕС

Европарламент оказался в стороне от процесса принятия решений по недавно объявленному плану перевооружения ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о намерении Брюсселя направить 800 миллиардов евро на оборону и оказать военную поддержку Украине после приостановки помощи со стороны США. Однако такое решение вызвало неоднозначную реакцию среди евродепутатов. Так, в Европейской народной партии заявили, что в этом процессе необходимо больше демократической легитимности.