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Евродепутаты недовольны планом перевооружения ЕС

14 марта 2025 07:22
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Европарламент оказался в стороне от процесса принятия решений по недавно объявленному плану перевооружения ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Евродепутаты недовольны планом перевооружения ЕС-2

Речь идет о намерении Брюсселя направить 800 миллиардов евро на оборону и оказать военную поддержку Украине после приостановки помощи со стороны США. Однако такое решение вызвало неоднозначную реакцию среди евродепутатов. Так, в Европейской народной партии заявили, что в этом процессе необходимо больше демократической легитимности.

# Международная политика # Европейский союз

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