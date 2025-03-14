В Минск прибыл «Книжный поезд» с российскими писателями

День России 14 марта на Международной книжной выставке-ярмарке. Из Санкт-Петербурга в Минск прибывает поезд с российскими писателями. «Книжный поезд» – масштабный российский проект. После Минска в маршруте – Москва, Нижний Новгород, Казань, Ульяновск и Волгоград. Остановки – на день в каждом городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей столице литераторов ждет большая программа: встречи с почитателями их творчества на выставке, в библиотеках и вузах. В 2025 году гостями Минского форума стали представители 21 страны. Среди них –Бразилия, Венесуэла, Германия, Китай, КНДР, Куба, Объединенные Арабские Эмираты. Стенды зарубежных гостей разместили рядом, организовав «Международный квартал». 15 марта в программе – семинар-практикум. О книгоиздании, современных тенденциях будут говорить представители вузов, где готовят издателей, полиграфистов, иллюстраторов, а также сотрудники Национальной книжной палаты Беларуси.