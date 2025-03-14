В БГУИР открывают новую специальность «Сверхвысокочастотные системы»

Вадим Богуш, ректор БГУИР:

Специальность, по которой мы начинаем набор в этом году, – это новая специальность для нашей страны. Она называется «Сверхвысокочастотные системы» и предполагает подготовку инженеров в рамках специальной программы высшего образования. То есть это такой спецназ инженерный, по сути говоря, потому что это специалисты, которые не только могут эксплуатировать очень сложную технику, но они могут ее разрабатывать, они могут ее модернизировать и фактически будут заниматься как раз таки разработкой новых технологий и новых приборов сверхвысокочастотного диапазона.

Сегодня в университете информатики и радиоэлектроники на трех факультетах высшее образование получают около 16 тысяч человек. В их числе представители более чем 30 стран: России, Китая, США, государств Африки. Ожидается, что в 2025 году ряды студентов пополнят около двух тысяч первокурсников.