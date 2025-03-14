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Поэтический видеочеллендж «Чытай вершы» стартовал в Лиде

14 марта 2025 07:45
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«Ад прадзедаў спакон вякоў мне засталася спадчына...» Поэтический видеочеллендж «Чытай вершы» стартовал в Лиде. Там в 2025 году пройдет республиканский праздник в честь Дня белорусской письменности. Инициатором стал председатель райисполкома Александр Версоцкий. Он прочитал знаменитые строки Максима Богдановича из стихотворения «Слуцкiя ткачыхi», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поэтический видеочеллендж «Чытай вершы» стартовал в Лиде-2

У панскі двор дзеля красы
Яны, бяздольныя, узяты
Ткаць залатыя паясы.
І цягам доўгія часіны,
Дзявочыя забыўшы сны,
Свае шырокія тканіны
На лад персідскі ткуць яны.

Воспитанники детских садов, студенты, работники предприятий, священнослужители и не только – белорусы охотно присоединились к поэтической акции. Любимые строки читают от души. Челлендж уже перешагнул границы района, привлек внимание представителей разных профессий и всех возрастов. Ожидается, что ко Дню белорусской письменности соберется полноценная поэтическая мозаика, которая отразит всю красоту и глубину нашей литературы.

# Культура Беларуси # День белорусской письменности

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