«Ад прадзедаў спакон вякоў мне засталася спадчына...» Поэтический видеочеллендж «Чытай вершы» стартовал в Лиде. Там в 2025 году пройдет республиканский праздник в честь Дня белорусской письменности. Инициатором стал председатель райисполкома Александр Версоцкий. Он прочитал знаменитые строки Максима Богдановича из стихотворения «Слуцкiя ткачыхi», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У панскі двор дзеля красы

Яны, бяздольныя, узяты

Ткаць залатыя паясы.

І цягам доўгія часіны,

Дзявочыя забыўшы сны,

Свае шырокія тканіны

На лад персідскі ткуць яны.

Воспитанники детских садов, студенты, работники предприятий, священнослужители и не только – белорусы охотно присоединились к поэтической акции. Любимые строки читают от души. Челлендж уже перешагнул границы района, привлек внимание представителей разных профессий и всех возрастов. Ожидается, что ко Дню белорусской письменности соберется полноценная поэтическая мозаика, которая отразит всю красоту и глубину нашей литературы.