14 марта в учреждениях образования Беларуси пройдёт Единый урок, посвящённый Дню Конституции

В преддверии государственного праздника. 14 марта в учреждениях образования Беларуси пройдет Единый урок, посвященный Дню Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевой этап занятия – обсуждение презентации на тему «Конституция – Основной Закон Республики Беларусь». Также школьникам предложат разгадать тематический кроссворд, просмотреть видеосюжет, созданный Национальным центром законодательства и правовой информации. Главная цель урока – сформировать активную гражданскую позицию, укрепить готовность учащихся сознательно выполнять гражданские обязанности. Конституция Беларуси – поистине народный документ. Принятый 31 год назад и усовершенствованный на референдумах волей большинства белорусов, Основной закон во многом определяет ход нашей истории.