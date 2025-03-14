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В аэропорту США загорелся пассажирский самолет

14 марта 2025 07:44
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В денверском аэропорту произошло возгорание самолета, сообщает Fox News. Пассажиров эвакуировали на крыло, обошлось без пострадавших. Об этом пишет РИА Новости.

В аэропорту США загорелся пассажирский самолет-1

Фото: pixabay

О причинах инцидента пока не сообщается. Свидетели публикуют видео с места событий, а руководство аэропорта подтвердило успешную эвакуацию всех пассажиров без пострадавших.

# Самолет

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