В аэропорту США загорелся пассажирский самолет

В денверском аэропорту произошло возгорание самолета, сообщает Fox News. Пассажиров эвакуировали на крыло, обошлось без пострадавших. Об этом пишет РИА Новости.

О причинах инцидента пока не сообщается. Свидетели публикуют видео с места событий, а руководство аэропорта подтвердило успешную эвакуацию всех пассажиров без пострадавших.