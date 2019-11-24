Год и несколько месяцев колонии-поселения. Можно ли доказать невиновность, когда сбил пешехода случайно?

Новости Беларуси. В трагедии Дмитрия Матуса – в прошлом водителя автобуса – штраф за чужой высокий градус оплатить некому. За него рассчитался сам мужчина – годом и несколькими месяцами колонии-поселения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дмитрий Матус:

Приближаясь к этому месту, я увидел, как меня обогнал автомобиль темного цвета, взял вправо и остановился. После этого в автомобиле открывается задняя левая дверь. Выходит человек. Стоит, смотрит прямо на меня. Я подъезжаю ближе, и этот человек бросается пересекать проезжую часть. Я начинаю тормозить, сигналить, вижу, что расстояние критически мало. Принял решение взять в левый ряд. И на границе полос происходит столкновение. Автобус боковым стеклом крайним правым зацепил пешехода. Игра на жизнь. Почему белорусы забывают о безопасности и переходят дорогу в неположенных местах даже с детьми? Погиб и еще один мужчина, знакомый первого (он пытался помочь). Наезд совершил водитель легковушки. В этой истории много вопросов, ответы на которые Дмитрий продолжает искать.

Любой здравомыслящий человек спросит, зачем погибший подшофе надумал выходить из машины и перемещаться в неположенном месте поздним вечером на опасный участок скоростной трассы М1, когда стоянка по стороне буквально в метрах 30-40.

Дмитрий Матус:

Как сказала следователь в Следственном комитете, моментом возникновения опасности она посчитала ситуацию: если человек открыл дверь, стоит возле автомобиля – это момент возникновения опасности. Я должен был применить экстренное торможение, когда человек стоял еще на этой полосе. Почему сейчас все не бросаются тормозить?

По словам Дмитрия, участок был плохо освещен – два первых фонаря не работали (один из них в беспробудном сне и по сей день). Элемент декора или символ безопасности. Рассказываем, каким должен быть «правильный» фликер Беда со светящимися маяками не только на трассах. В спячке они и в городах.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Вот она, кромешная тьма… Здесь разве спасет фликер? Это место искать долго не пришлось. В регионах темных улиц хватает. Фонари то ли через километр, то ли поздно вечером их и вовсе отключают. Абсурд, согласитесь?

Он вышел по амнистии. Ищет работу, а с судимостью это непросто. И параллельно оббивает пороги многих инстанций.

Дмитрий Матус:

Я составляю жалобы. Собираюсь идти лично на прием к председателю суда, так как было отказано моему брату: сказали, что он не может быть представителем. Хочу пообщаться, показать, какие нарушения были допущены при проведении следственных экспериментов. Я хочу добиться справедливости, что я был незаконно осужден. За что я отбывал наказание?