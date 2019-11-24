Когда шенген для белорусов подешевеет до 35 евро? Всё о процедуре

Новости Беларуси. Новость, которую ждали почти десять лет. Совет ЕС утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения об облегчении выдачи виз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Теперь уже можно сказать с высокой долей уверенности: стоимость шенгенских виз для граждан нашей страны снизится до 35 евро.

Андрей Русакович, заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы ФМО БГУ:

Поступательное развитие наших отношений идет на благо Европейскому союзу и Беларуси. То соглашение, которое мы подписываем в ближайшее время, – это, конечно, подтверждение политики открытости Беларуси, политики многовекторной нашего взаимодействия на внешнем контуре – с Европейским союзом, другими игроками на международном уровне. И, естественно, это четкий сигнал населению Беларуси о возможности воспользоваться этими новыми условиями для ведения бизнеса, туризма и расширения человеческих контактов.