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В финале детского «Евровидения-2019» в Польше выступят конкурсанты из 19 стран

24 ноября 2019 11:39
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Новости Беларуси. 24 ноября состоится финал Детского Евровидения. Конкурс в польской Гливице проходит под девизом «Поделись радостью», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В финале детского «Евровидения-2019» в Польше выступят конкурсанты из 19 стран-1

Обязательно это сделает и представительница Беларуси. Лиза Мисникова исполнит композицию «Пепельный» и выйдет на сцену под седьмым номером. Всего в песенном форуме принимают участие 19 стран.

В финале детского «Евровидения-2019» в Польше выступят конкурсанты из 19 стран-4

Откроет выступления конкурсантов представитель Австралии, завершит участник из Сербии. Начало шоу в 18:00.

Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума

# общество # Лиза Мисникова # Фотофакт

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