В финале детского «Евровидения-2019» в Польше выступят конкурсанты из 19 стран

Новости Беларуси. 24 ноября состоится финал Детского Евровидения. Конкурс в польской Гливице проходит под девизом «Поделись радостью», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 24 ноября состоится финал Детского Евровидения. Конкурс в польской Гливице проходит под девизом «Поделись радостью», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обязательно это сделает и представительница Беларуси. Лиза Мисникова исполнит композицию «Пепельный» и выйдет на сцену под седьмым номером. Всего в песенном форуме принимают участие 19 стран.
Откроет выступления конкурсантов представитель Австралии, завершит участник из Сербии. Начало шоу в 18:00.
Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума