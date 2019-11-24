Элемент декора или символ безопасности. Рассказываем, каким должен быть «правильный» фликер

Новости Беларуси. Это цех, где производят те самые «дорожные талисманы» в виде подвесок и браслетов. «Орудуют» специальная «печка» для их запекания под 60 градусами, специальный принтер и, безусловно, люди, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Продукция исключительно белого и лимонного цветов, этого требуют правила. С таким фликером водитель может заметить пешехода даже за 450 метров.

Екатерина Шпак, маркетолог предприятия «Белпромэнергия»: Другие цвета не проходят сертификацию. То, что вы видите на рынке всякие разноцветные, красивые, яркие фликеры – это просто элемент декора. Ничего более. На фликере есть водяные знаки. Это отличительная особенность самого фликера. Мало того, что он должен быть качественно изготовлен, на нем должны быть вот эти знаки.

Каждый день по стране за нарушение ПДД привлекают к ответственности в среднем 250-300 пешеходов. Большая часть на дороге без фликеров, есть процент и тех, кто отважно выходит под градусом навстречу приключениям.

Игра на жизнь. Почему белорусы забывают о безопасности и переходят дорогу в неположенных местах даже с детьми?

Еще одна статистика: за 2019 год уже совершено порядка 3000 ДТП с пострадавшими. Около 400 погибших, среди них большинство – велосипедисты и пешеходы. И почти 3000 с травмами.