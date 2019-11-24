Режиссёр, музыкант и актёр: Эмиру Кустурице исполнилось 65 лет

Новости мира. Одному из самых самобытных современных режиссеров, любимчику кинофестивалей Эмиру Кустурице 24 ноября исполнилось 65. С юбилеем его поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Творчество мастера отражает балканский колорит и историю его родины. Национальные мотивы звучат даже в его голливудском фильме «Аризонская мечта» с Джонни Деппом в главной роли. Фирменный стиль режиссера почти сразу оценили на Каннском, Венецианском и других престижных фестивалях, и он вошел в число живых классиков кинематографа.

Сегодня он продолжает снимать игровые, документальные и короткометражные ленты, принимает участие в проектах других постановщиков как актер и играет на бас-гитаре в группе The No Smoking Orchestra. Его как музыканта могли оценить белорусские зрители на «Славянском базаре» в Витебске.