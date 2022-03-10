Эти собаки станут настоящим антистрессом и няней для ребёнка. Почему стоит побывать в питомнике сибирских хаски?

– Можно с утра проснуться и не умываться. Сразу все готово.

– Все равно умоют. Хаски лают хрипло. В переводе «хаски» – это хриплый.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Глядя в эти хаски-глазки, забываешь про все городские проблемы. Всего 13 километров от Минска, и можно окунуться в настоящее северное племя. Привет!

Лесной пикник у костра, стая серых волков – выходной удался. Питомник сибирских хаски за Колодищами вписался идеально. Пушистая история началась 13 лет назад, когда муж подарил Наталье Лаки. Потом появился Ренди, Арчик, и в столице не осталось свободных мест.

Наталья Винтерштейн, заводчик хаски:

Когда начали, мы поняли, что люди не понимают, что это такое, что это за порода. Думают, что это игрушечка красивая на диван. Для тех, кто хотел приобрести щенка, мы стали делать принудительные прогулки в лес с хасем. Сейчас у нас 12 взрослых, 4 щеночка – это из хасей. Дальше у нас есть грифончики, Жужа, наша звезда.

Подъем у многодетных родителей с утра пораньше. Детей накормить, в день уходит 15 килограммов мяса. Кто ослаб – дать витаминки. Уследить за непоседами. Забот хватает. Но раскосые глаза прогоняют головную боль.

Наталья Винтерштейн:

Это Шаман – наше молодое злодейство. Молодой красавчик Шаман Буянович. Это наша звезда Любавушка. Хитрая волчина Аниука, которая родила Любавушку, Точечку и еще 10 щенков. Всех курей на деревне передушила. Всех! Мы устали везде платить. Хаски произошли от волка и от чукотской ездовой, то есть это еще больше волк.

От серых собратьев – хоровые завывания, привычка у беременных – прятать щенков под ребра. Законы стаи никто не отменял. Старшие воспитывают молодняк. Агрессия отсутствует напрочь. Охранники никакие, зато няньки чудесные.

Анастасия Денисович, сотрудник питомника сибирских хаски:

Буквально ребенок совсем маленький, сразу наши собаки лезут прямо в коляску: дайте мы оближем вашего молочного ребенка. Наталья Винтерштейн:

Исторически так сложилось, что чукчи даже своих грудных детей обкладывали хасями. Очень дружелюбные и хитрые по-доброму, с ним надо договариваться, как с ребенком. Упрямство в хорошем смысле слова поможет.

Знакомство с породой – главная миссия, ведь хочу и могу – разные вещи. Северянам нужны постоянные физнагрузки. Если хаски не устанет на пробежках, вы устанете от ремонта. Не будете вычесывать – приправы в виде шерсти не избежать. Наталья Винтерштейн:

Вольер не больше вашей квартиры. У нас щенки есть, которые на работу ходят со своим хозяином. Нужно много вместе двигаться, не надо просто сидеть на месте. Это хорошая мотивация бросить курить, сидеть, поменять образ жизни.

Полный контакт. Детям – забава, взрослым – терапия. Обнимашки, фотосеты, дог-треккинг рассеивают стресс и благотворно влияют на сон. В гостях у хвостатого бэнда побывало уже немало иностранцев. Здесь делают предложения и регистрируют браки. Наталья Винтерштейн:

Улыбки расширяются, зубки блестят, все счастливы. Есть те, у кого детки боятся, приезжают, чтобы побороли свой страх. Анастасия Денисович:

Хаски очень чувствует человека, очень сильно. Если вы даже подумаете, что делать нельзя, а скажете «можно», он не сделает, они вас считывают. То же самое касается, если что-то болит. Они все придут, вас пожалеют. В мечтах заводчиков – гостиница для туристов, чтобы перезагрузка проходила на высоте.

Получил уйму хороших эмоций, натискался, набегался.

– Это очень хороший антистресс, приехать из города. Это как сходить в попугайню, как к любым животным. Но круче, чем зоопарк – их можно потрогать.

– Хаски с добрым сердцем, они любят, чтобы их почухали.

– Миша, тебе понравилось?

– Да.

– Их всех хочется погладить, подержать на руках. Даже самых больших.

Они умницы. Такое ощущение, что собачки рождены для фотосессий.