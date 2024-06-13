Сотрудники ГАИ и МЧС проводят акцию «Уступи дорогу спецтранспорту». Как водители соблюдают ПДД?
«Уступи дорогу спецтранспорту». Акция ГАИ совместно с медиками и спасателями проходит в Минске, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Главная цель – обеспечить проезд карете скорой помощи и пожарной машине, чтобы проверить, как водители соблюдают ПДД. Для этого были сымитированы определенные ситуации. Оперативный автомобиль следовал с включенными проблесковыми маячками. Следом – ГАИ.
Уступают ли столичные водители дорогу спецтранспорту, узнала Яна Лысякова.
По легенде: срочный вызов, нужно оперативно прибыть к пациенту. Ситуация критическая. Из подстанции скорой помощи машина с мигалками выезжает на проспект Рокоссовского. За ней следует транспорт ГАИ.
Яна Лысякова, корреспондент:
Ежедневно медики выезжают на вызовы. Порой счет идет на минуты. И от скорости прибытия к пациенту может зависеть чья-то жизнь. Большую роль играет обстановка на дороге и культура вождения автомобилистов.
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Совместные рейды ГАИ и медиков продолжатся. В следующий раз дорожная милиция проверит придомовые территории в вечернее время. Чтобы исключить парковку машин в неположенных местах.
Павел Ангарьян, начальник отдела ГАИ Ленинского РУВД:
При приближении транспортного средства оперативного назначения с включенным проблесковым маячком синего цвета водители других автомобилей, независимо от направления движения автомобиля специального назначения, обязаны уступить дорогу и предоставить им преимущество. Подобные правонарушения – в отношении водителей может быть применено административное взыскание в виде штрафа от 2 до 10 базовых величин с лишением права заниматься деятельностью заниматься управления транспортным средством сроком до 1 года либо без такого лишения.
Каждая секунда важна и в работе спасателей. Когда люди находятся в беде, самое дорогое – время. Для пострадавшего, ждущего помощи, оно тянется медленно. И от того, насколько оперативно приедут на место происшествия спасатели, зависит, удастся ли избежать трагедии. Поэтому к акции присоединились и сотрудники МЧС. Повторяется тот же маршрут, но уже на крупногабаритном транспорте.
Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Особое внимание уделяется проспектам, улицам с интенсивным движением. Обращаем внимание, как автовладельцы уступают дорогу и в свою очередь реагируют на движение цистерн с включенным проблесковыми маячками. Следует понимать, что двигающаяся большая цистерна с включенными проблесковыми маячками обязательно спешит на помощь людям.