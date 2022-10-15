Главный праздник хлебороба – рассказываем, как прошли местные «Дожинки» в Славгороде

Новости Беларуси. Большой праздник в честь тружеников села. В Славгороде 15 октября чествуют лучших аграриев Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Региону есть чем гордится, урожай 2022 года превысит миллион 300 тысяч тон, а это весомый вклад в общереспубликанский каравай. Гостей «Дожинок» встречали тематические подворья, концертные зоны, выставка ремесленников и мастер-классы. На главной сцене фестиваля – благодарности и награды героям торжества: комбайнерам, механизаторам и агрономам. Юлия Мычка побывала на празднике и расскажет подробности.

Прыміце гэты духмяны каравай ад хлебаробаў Магілёўшчыны. І з пажаданнямі перадайце яго нашаму паважанаму Прэзідэнту Аляксандру Рыгоравічу Лукашэнка. Будзем з хлебам!

Пышные караваи, дома из снопов и овощей, печи с изысканными блюдами белорусской кухни. Славгород не узнать. В день «Дожинок» в центре города выросла деревня, где хлебосольные ряды растянулись на несколько километров. Каждый район зазывает гостей, удивляет и угощает.

Анна Захарова, жительница Быхова:

Мы представляем драники по-быховски, это драники с гречкой. Рецепт я забрала у моей свекрови. Очень вкусно и необычно.

Галина Шкутова, жительница Славгорода:

Пришли, чтобы все это посмотреть, как это все происходит. Это у нас первый раз такое в Славгороде.

Нина Марушенко, жительница Славгорода:

Хотя бы покушать драный блин, не приготовивши самим. Так интереснее покушать, когда кто-то приготовит. Конечно, все хорошо, все прекрасно, все красиво. Вообще, замечательно. «Дожинки», вообще, чудо. На «Дожинках» в Славгороде показали колбасу длиной 53 метра.

Герои жатвы сегодня в первых рядах. В подарок хлеборобам почетные грамоты и внушительные премии. Среди тех, кто впервые поднялся на сцену «Дожинок», главный инженер Белыничского сельхозпредприятия «Колхоз «Родина» Сергей Ванцевич. Исаченко на «Дожинках» в Славгороде: «Собрали всех, кто отдает душу и сердце на благо нашего приднепровского края». Читайте здесь.

Сергей Ванцевич, главный инженер сельхозпредприятия «Колхоз «Родина»:

На таком уровне получить такую награду – это очень приятно, приятно, что тебя заметили. В эту страду самая ответственная уборка. Я считаю, хоть и преподнесла свои сюрпризы, но прошла на достойном уровне. Природа дала окно, а мы сработали так, как должны были сработать.

К празднику регион получил в подарок 7 тракторов. Также после реконструкции в Славгороде открылась центральная районная больница, которая объединила в себе стационарные и амбулаторные медицинские службы.

Медучреждение обслуживает жителей не только города, но и района, а это около 13 тысяч человек.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Я не могу сказать, что Славгород находится очень далеко, но его территориальное расположение таково, что он достаточно, скажем, если не автономен, то удален от некоторых центров. Что не обозначает, что здесь нужно сделать кардиохирургию. Но достаточно, еще раз повторюсь, чтобы оказать почти основной круг медицинской помощи, будет сейчас выражен. Это один из тех элементов, которые мы будем копировать, которые мы выражаем во всех регионах.